Multivan y California se inspiran en la Volkswagen ID. Buzz para su reciente renovación

Volkswagen Vehículos Comerciales abre los pedidos de los renovados Multivan y California, con una actualización que afecta al diseño exterior, el puesto de conducción, la conectividad y los sistemas de asistencia.

La gama conserva dos propuestas mecánicas. Por un lado, el 2.0 TDI de 150 CV con tracción delantera; por otro, el sistema eHybrid 4MOTION de 245 CV, que combina hibridación enchufable y tracción total. Todas las versiones incorporan cambio automático de doble embrague DSG.

El principal salto se encuentra en el salpicadero. Multivan y California adoptan un nuevo cuadro digital y una pantalla táctil independiente de 12,9 pulgadas, con gráficos y estructura de menús revisados. El planteamiento recuerda al utilizado en el ID. Buzz y concentra buena parte de las funciones del vehículo.

Actualización para las Volkswagen Multivan y California / Volkswagen

Bajo la pantalla aparecen controles táctiles iluminados para regular el volumen y la climatización. Volkswagen también traslada el selector del cambio automático a la zona derecha de la columna de dirección, una solución que libera espacio en la consola central.

El Digital Cockpit permite elegir entre tres vistas mediante el botón «View» del volante. También puede reducirse la cantidad de información mostrada para dejar únicamente los datos principales durante recorridos largos.

La consola central cambia de diseño y reúne los mandos del freno de estacionamiento y de las puertas correderas eléctricas, estas últimas disponibles como opción. La base de carga inalámbrica para teléfonos móviles pasa a ser de serie y aumenta su potencia de 5 a 25 W. Los conectores USB-C admiten ahora hasta 60 W por toma, frente a los 45 W anteriores, y también se incluyen conexiones en las plazas traseras.

En el Multivan se reorganizan las configuraciones de asientos. La versión de ocho plazas podrá disponer por primera vez de una distribución «vis-à-vis», con dos grupos de tres ocupantes sentados frente a frente en la parte posterior. Los acabados Edition+ y Energy incorporan dos reposabrazos en los asientos de la segunda fila, salvo en esa configuración de ocho plazas.

Un frontal nuevo con faros LED más grandes

La actualización exterior se concentra principalmente en la parte delantera. Los nuevos faros LED son más grandes y cuentan con una firma diurna superior en forma de ceja. En las versiones superiores, una franja horizontal iluminada conecta ambos grupos ópticos.

Según la marca, los faros mejoran la distribución, la intensidad y la anchura del haz de luz, tanto en línea recta como al circular por curvas. El paragolpes también cambia: las entradas destinadas a la refrigeración del motor y del sistema de climatización se sitúan ahora en la zona inferior, mientras que unas cortinas de aire verticales refuerzan el trabajo aerodinámico en los extremos.

Actualización para las Volkswagen Multivan y California / Volkswagen

La oferta incorpora nuevos colores, incluidos acabados metalizados, mate y combinaciones bicolor. También se han rediseñado cinco llantas de aleación de entre 17 y 19 pulgadas. El Multivan Edition+ equipa de serie las Malmo de 17 pulgadas, mientras que el Energy utiliza las Brüssel de 18 pulgadas.

Diésel o híbrido enchufable

El sistema eHybrid 4MOTION desarrolla una potencia conjunta de 245 CV y emplea una batería de iones de litio de 19,7 kWh. La alternativa convencional es el 2.0 TDI de 150 CV, asociado a tracción delantera y cambio DSG de siete velocidades. El Multivan se ofrece con dos longitudes de carrocería, mientras que el California utiliza directamente la variante más larga.

Los consumos oficiales anunciados para las versiones térmicas se sitúan entre 5,3 y 7,1 l/100 km, con emisiones de 167 a 215 g/km de CO₂. En los híbridos enchufables, el consumo ponderado oscila entre 15,6 y 16,4 kWh/100 km más 2,6-3,2 l/100 km. Con la batería descargada, la cifra de combustible queda entre 7,4 y 8,2 l/100 km.

Interior del Volkswagen Multivan y California / Volkswagen

Las versiones eHybrid también reciben un sistema eléctrico de climatización estacionaria capaz de funcionar hasta ocho horas seguidas. Permite enfriar, ventilar o calentar el habitáculo durante la recarga, el estacionamiento o la acampada. El California mantiene, además, un calefactor auxiliar alimentado por combustible como equipamiento de serie.

De igual modo, el Travel Assist añade reconocimiento de semáforos y cambio de carril asistido en autopista. También integra el Emergency Assist, preparado para intervenir si detecta una emergencia médica del conductor. Dentro de los límites del sistema, puede dirigir el vehículo hacia el arcén o el carril exterior y detenerlo de forma progresiva.

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En la gama California se ofrecerán las versiones Beach y Ocean. El California Beach Camper 2.0 TDI de 150 CV tiene un precio de 72.790 euros, mientras que el Multivan con el mismo motor parte de 68.830 euros en la versión denominada Energy+.