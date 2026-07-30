Las multas más comunes que puede ponerte la Guardia Civil este verano

Con el verano se multiplican las escapadas y los viajes, por lo que hay muchos más coches en las carreteras, lo que suele traducirse en más multas para los conductores relacionadas, normalmente, con la velocidad. Además, con las temperaturas extremas también aparecen algunas sanciones que no se suelen ver en otras estaciones del año.

Con esto en cuenta, ¿sabes cuáles son las multas que más suele poner la Guardia Civil durante el verano?

Cuidado con estas multas de la Guardia Civil en verano / ARCHIVO

Conducir sin camiseta y descalzo o con chanclas

Aunque estas reglas no estén escritas en las normas, conducir sin camiseta o con chanclas puede ser algo muy peligroso. Conducir sin camiseta tiene varios peligros, porque con la fricción del cinturón con la piel puede ser muy molesto y además con las altas temperaturas, el interior del coche se calienta demasiado. Esta sanción depende de la interpretación del agente, pero la multa puede oscilar entre 80 y 200 euros, e incluso la retirada de tres puntos del carnet en los casos más extremos.

Circular descalzo o con chanclas también puede ser motivo de sanción, ya que el pie puede resbalarse y hacer que sueltes el pedal. En este caso las multas son de 80 euros y puede hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la sanción, unos 40 euros. Lo más recomendable es utilizar calzados cómodos, seguros y que sujete el pie correctamente, mientras vas al volante.

Cuidado con las colillas y el móvil al volante

Si fumas en el coche tienes que tener bastante cuidado con esta práctica. En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero mientras lo haces supone una distracción. Si un agente de tráfico considera que puede ser un peligro para la seguridad vial podría multarte con unos 200 euros.

Además, si te la juegas y tiras el cigarrillo por la ventana, puedes ser duramente sancionado. La Ley de Tráfico se modificó para que esta infracción sea aún más dura, y ahora son 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir. En verano es más peligroso si cabe porque puede generar un incendio.

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Si fumas y tiras las colillas por la ventanilla te enfrentarás a una dura sanción / Freepik

La Dirección General de Tráfico también sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet, porque es una infracción grave. Utilizar este dispositivo electrónico y otros está terminantemente prohibido mientras estás al volante, porque es una acción muy peligrosa.