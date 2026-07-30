El Mercedes-Benz GLA abre una nueva etapa con 657 km de autonomía

El Mercedes-Benz GLA cambia de generación con una transformación que va mucho más allá del diseño. El SUV compacto crece 143 milímetros, gana espacio interior y estrena una gama eléctrica con hasta 657 kilómetros de autonomía. En España se ofrecerá inicialmente como GLA 250+ electric, desde 54.750 euros, y GLA 350 4MATIC electric, a partir de 59.995 euros.

Nuevo Mercedes-Benz GLA / Mercedes-Benz

Pese a que primero llegará con motores 100% eléctricos, Mercedes ha confirmado la posterior llegada de versiones de combustión con sistema híbrido de 48 voltios. La oferta internacional contempla además un GLA 200 eléctrico de acceso y una tercera batería que se incorporará a comienzos de 2027, pero el anuncio para España solo concreta por ahora los dos modelos de mayor capacidad.

El GLA 250+ electric utiliza un motor de 272 CV (200 kW), entrega 335 Nm y acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Su autonomía homologada provisional se sitúa entre 577 y 657 kilómetros, con un consumo combinado de 15,1 a 17,3 kWh/100 km.

Por encima queda el GLA 350 4MATIC electric, con tracción total, 354 CV (260 kW) y 515 Nm. Reduce la aceleración de 0 a 100 km/h a 5,4 segundos y anuncia entre 555 y 643 kilómetros de alcance. Los dos alcanzan 210 km/h y emplean una batería NMC de 85 kWh útiles.

Nuevo Mercedes-Benz GLA / Mercedes-Benz

La nueva arquitectura eléctrica trabaja a 800 voltios y admite hasta 320 kW en corriente continua. Según los datos oficiales, una parada de diez minutos puede recuperar entre 240 y 270 kilómetros en el GLA 250+, y entre 230 y 265 kilómetros en el 350 4MATIC. La carga en corriente alterna llega a 22 kW. Para utilizar estaciones de 400 voltios será necesario un convertidor opcional.

En otros mercados, la gama incluirá desde el lanzamiento un GLA 200 electric de 224 CV (165) kW, con batería LFP de 58 kWh útiles. A comienzos de 2027 se añadirá otra versión con acumulador NMC de 71 kWh. Mercedes también prevé para esa fecha dos niveles de potencia híbridos, disponibles con tracción delantera o total. Estos últimos combinarán un motor turbo de gasolina de 1.5 litros con una máquina eléctrica de 22 kW integrada en una transmisión automática de doble embrague y ocho relaciones. La batería de 48 voltios tendrá hasta 1,3 kWh y permitirá circular únicamente con electricidad a velocidades urbanas, avanzar por inercia por encima de 100 km/h y recuperar hasta 25 kW.

Más largo, amplio y con mayor capacidad de carga

El nuevo GLA mide 4.565 milímetros de longitud y tiene una batalla de 2.790 milímetros, 61 más que antes. Al mismo tiempo, la carrocería es 20 milímetros más baja y la vía trasera crece 31 milímetros, unas proporciones orientadas a ofrecer una imagen menos vertical sin renunciar a la posición elevada propia de un SUV.

Interior del Nuevo Mercedes-Benz GLA / Mercedes-Benz

El aumento de tamaño permite disfrutar de 7 milímetros más para las piernas delante y hasta 38 detrás, además de una mayor altura interior. Y todo ello con un maletero que alcanza 410 litros, 70 más que en el modelo anterior, y llega a 1.400 litros al abatir los respaldos traseros divididos en proporción 40/20/40. Las variantes eléctricas añaden un compartimento delantero de 107 litros. El GLA 4MATIC podrá remolcar hasta dos toneladas con freno mediante un enganche semieléctrico opcional y soportará 80 kilogramos de carga vertical.

Tres pantallas y un asistente con IA

El habitáculo del SUV adopta un planteamiento más horizontal en su diseño y puede incorporar la MBUX Superscreen. Bajo una misma superficie de cristal reúne un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 14 pulgadas y otra de igual tamaño para el acompañante. Esta última es opcional; cuando no se equipa, su espacio queda ocupado por una moldura decorativa.

El sistema multimedia funciona sobre MB.OS e integra navegación basada en Google Maps. El Asistente Virtual MBUX combina tecnologías de ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini para mantener conversaciones encadenadas, recordar información a corto plazo y responder a consultas relacionadas con la ruta, los puntos de carga o el aparcamiento.

Interior del Nuevo Mercedes-Benz GLA / Mercedes-Benz

Entre las opciones aparecen el techo panorámico SKY CONTROL, dividido en siete zonas de transparencia regulable, y un equipo Burmester 3D con 16 altavoces y 850 vatios. También se ofrecerán funciones de asistencia agrupadas bajo la denominación MB.DRIVE, incluida la ayuda al cambio de carril y nuevos sistemas de aparcamiento automatizado.

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La comercialización de este Mercedes-Benz está prevista para noviembre. En España, la gama comenzará con el GLA 250+ electric por 54.750 euros y el GLA 350 4MATIC electric desde 59.995 euros; la marca todavía no ha detallado aquí el precio del GLA 200 eléctrico ni la composición de la futura oferta híbrida.