Un estudio asegura que los coches eléctricos son más baratos que hace cinco años, ¿también en España?

Durante años el principal obstáculo del coche eléctrico ha sido el precio. Sin embargo, un estudio elaborado por Fraunhofer ISI y el ICCT concluye que, comparando vehículos equivalentes y descontando la inflación, los eléctricos son hoy un 18% más baratos que hace cinco años, mientras que los motores térmicos se han encarecido un 2% de media. ¿Cómo se refleja esa tendencia en España?

La oferta de coches eléctricos ha crecido a pasos agigantado en los últimos cinco años, una tendencia que contribuye a esa bajada de precio. En Alemania, lugar del estudio, en 2020 había 38 modelos eléctricos disponibles frente a los 159 coches BEV que hay actualmente en el mercado alemán. Al mismo tiempo y en el mismo periodo, la oferta de modelos de combustión cayó de 275 a 194.

Si bien en España no hay una estadística oficial como se ha en hecho en Alemania, analizando los datos del mercado, en 2020 había una treintena de modelos eléctricos a la venta; mientras que en 2025, con la llegada de los eléctricos chinos y el desarrollo de las marcas ya asentadas en España, esta cifra se ha casi triplicado.

¿Cómo sube el precio medio de venta, pero baja el precio de los coches?

No obstante, el estudio se fija en que la percepción de los consumidores sigue siendo la de un precio elevado para los coches eléctricos. ¿Por qué? Porque en ese listado de nuevos vehículos eléctricos, hay muchos más SUV y berlinas de segmentos superiores que antes. Los modelos medianos y grandes representan ya el 73% de toda la oferta eléctrica y el precio medio pasó de unos 37.000 euros a aproximadamente 53.000 euros en cinco años. Es decir, el precio medio aumenta porque se venden y ofrecen vehículos más grandes y mejor equipados, no porque cada modelo haya encarecido. Una vez se comparan vehículos equivalentes y se corrige la inflación, el precio real cae ese 18% que apunta el estudio.

Evolución de los precios de los coches eléctricos. / ICCT / Fraunhofer ISI

El precio medio de un coche eléctrico nuevo en concesionario en España se situó en 47.000 euros durante el año 2025, mientras que el precio medio de un coche eléctrico nuevo en España en el año 2020 se situaba en torno a los 35.000 y 37.000 euros. Esto muestra como también en nuestro mercado se han vendido modelos eléctricos de segmentos superiores, lo que contribuye a la subida del precio medio.

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Sin embargo, la diferencia entre 2020 y 2025 es que no había coches eléctricos por debajo de un cierto umbral de precio. Por ejemplo, modelos como el BYD Dolphin Surf, el Leapmotor T03, el Dacia Spring o el Citroën ë-C3 permiten acceder a un coche eléctrico por menos de 20.000 euros y las opciones crecen notablemente si el presupuesto sube hasta los 25.000 euros. También hay modelos que se han abaratado, como es el caso del Tesla Model 3, que costaba casi 50.000 euros hace cinco años, mientras que se puede encontrar por casi 37.000 euros.