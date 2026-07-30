La DGT multa con hasta 500 euros y perdida de puntos por llevar la carga mal asegurada en el coche

Viajar con el maletero a rebosar o con una baca mal instalada puede arruinar el inicio de las vacaciones. La DGT advierte que llevar el equipaje mal asegurado y sobrepasar los límites permitidos se sanciona con multas de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos.

Esta infracción será objeto de vigilancia especial por parte de la Guardia Civil durante los millones de desplazamientos previstos en esta época. Una carga suelta o que rebasa los límites afecta gravemente al centro de gravedad del vehículo, pudiendo provocar graves accidentes en carretera.

Lo que dice la ley

El Reglamento General de Circulación determina que la carga no puede sobresalir lateralmente en los turismos. En la parte posterior, solo se autoriza un exceso de hasta un 10% de la longitud del coche si el objeto es divisible, y 15% para objetos indivisibles cómo bicicletas o tablas de surf, y deben señalarse con la placa V-20.

Superar estos márgenes implica una infracción grave, pero no es la única. Llevar el equipaje mal sujeto con riesgo de desprendimiento implica una sanción de 200 euros e incluso la inmovilización del vehículo. Asimismo, desde el RACE recuerdan que la bandeja trasera tampoco debe usarse como almacén, ya que cualquier objeto suelto puede transformarse en un peligroso proyector tras un frenado.

¿Cómo evitar sanciones y accidentes?

Para garantizar una conducción segura, la DGT aconseja colocar los bultos más pesados en la zona inferior del maletero y pegados al respaldo de los asientos. En caso de utilizar la baca, es imprescindible no exceder el límite de peso fijado por el fabricante para evitar balanceos en curvas o frenadas de emergencia.

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También, los expertos en seguridad vial, recomiendan realizar una parada a los pocos kilómetros de iniciar el viaje para comprobar que la carga sigue bien sujeta.