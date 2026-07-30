Los 10 radares de la DGT que más multas ponen en toda España

En plena época veraniega cogemos el coche para desplazarnos a las zonas de playa, visitar a la familia o disfrutar de unos días de descanso. Ante el masivo flujo de vehículos que registrarán las carreteras españolas en las próximas semanas, mantener la atención al volante resulta crucial no solo por seguridad, sino también para evitar un disgusto en forma de sanción. Rebasar los límites permitidos sigue siendo una de las faltas más habituales entre los conductores españoles.

Durante el último ejercicio analizado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), las cabinas de control de la Dirección General de Tráfico han batido un récord histórico de recaudación rozando los 250 millones de euros. Este importante incremento económico, que supone un 14% más que en el periodo anterior, pone de manifiesto que las captaciones por velocidad continúan siendo el principal motivo de penalización en la red viaria nacional.

Un grupo de radares concentra las multas

La clave de esta intensa actividad sancionadora no se reparte de forma uniforme por toda España, sino que reside en la efectividad de un selecto grupo de cinemómetros. Pese a que la DGT cuenta con más de un millar de dispositivos desplegados por toda la geografía, únicamente 50 de ellos son responsables de formular casi la mitad del total de denuncias tramitadas en el país.

En el mapa por comunidades autónomas, la presión sobre el bolsillo del conductor varía sustancialmente según la ruta elegida. Provincias como Valencia, Madrid y Cádiz lideran con creces el volumen de dinero ingresado por exceso de velocidad, mientras que otros puntos del norte y del interior peninsular, como Ourense o Cáceres, registran índices de sanción notablemente inferiores.

Los 10 radares que más sancionan en las carreteras españolas

A partir de los últimos datos consolidados por la organización de defensa de los conductores AEA, este es el ranking con los diez cinemómetros más activos de la red viaria nacional:

Valencia (A-7): Se consolida como el radar más "cazador" de España tras registrar 90.766 denuncias en un solo año. Alicante (CV-905): Ocupa la segunda posición nacional con un total de 72.557 infracciones formuladas. Navarra (A-15): Alcanza el tercer escalón del podio acumulando 67.445 sanciones. Santa Cruz de Tenerife (TF-2): Registra un ascenso meteórico hasta posicionarse en el cuarto lugar con 49.641 denuncias. Málaga (A-7): Uno de los puntos más activos del sur peninsular, con 45.050 multas. Madrid (M-40): El cinemómetro más sancionador de la capital, sumando 43.500 multas. Málaga (A-7): Un segundo tramo en la misma autovía malagueña que acumula 42.088 denuncias. Cádiz (A-381): Clave en las rutas hacia la costa gaditana, con 36.925 infracciones. Ciudad Real (A-4): Punto crítico en el gran corredor hacia Andalucía, contabilizando 32.041 sanciones. Madrid (M-40): Un segundo punto estratégico en la circunvalación madrileña que cierra el top 10 con 31.175 multas.

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Estos diez dispositivos concentran un volumen altísimo de penalizaciones, ubicándose casi en su totalidad en autovías y grandes vías de circunvalación por las que transitarán millones de conductores en sus vacaciones. Extremar la precaución y respetar los límites fijados en estos tramos resultará fundamental para no arruinar el presupuesto del verano.