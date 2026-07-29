Volkswagen abre pedidos del ID. Polo eléctrico desde 17.900 euros

Volkswagen abre en España los pedidos del ID. Polo con batería de 37 kWh netos, que pasa a ser la opción de acceso a su nuevo eléctrico urbano. El acabado Match combina esta batería con un motor de 116 CV, para alcanzar 323 kilómetros de autonomía y parte de un precio de 17.900 euros, sujeto a promociones, financiación y ayudas.

La batería de menor capacidad también estará disponible en los acabados Life y Style, con potencias de 116 y 135 CV. Completa, en lugar de sustituir, la oferta con batería de 52 kWh y centra su argumento en rebajar el coste inicial para los desplazamientos cotidianos.

Volkswagen fija la potencia máxima de recarga en corriente continua de la versión de acceso en 90 kW y calcula que puede pasar del 10 al 80 % en unos 23 minutos. Con los 116 CV el motor eléctrico tiene un consumo de unos 13,3 y 14,8 kWh/100 km.

Volkswagen ID. Polo / Volksagen

El acabado de entrada incluye faros LED, llantas de acero de 17 pulgadas, cuadro digital Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla de 12,9 pulgadas. También incorpora App-Connect inalámbrico para Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas, sensor de lluvia y retrovisores exteriores calefactados y con ajuste eléctrico.

La dotación comprende climatizador Air Care Climatronic, selección de perfiles de conducción y conectividad para teléfonos móviles. Volkswagen también anuncia capacidad de carga bidireccional, aunque no concreta en el documento sus posibles aplicaciones ni las condiciones necesarias para utilizarla.

En seguridad y asistencia aparecen el control de crucero adaptativo ACC, los sensores traseros de aparcamiento y el asistente de luces de carretera Light Assist. Se suman Front Assist, Side Assist, Front Cross Traffic Assist, Lane Assist y Emergency Assist.

Life y Style amplían la dotación

El ID. Polo Life mantiene el motor de 116 CV, pero su autonomía provisional se queda en 318 kilómetros. Añade llantas de aleación de 18 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico y asistente de voz IDA.

También incorpora conexiones USB-C para las plazas posteriores, retrovisores abatibles eléctricamente, iluminación ambiental y un piso del maletero regulable en dos alturas. Volkswagen no ha comunicado su precio.

Interior del Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

Por encima queda el ID. Polo Style, que eleva la potencia hasta 135 CV y anuncia un máximo de 326 kilómetros de autonomía provisional. Su consumo se sitúa entre 13,6 y 14,9 kWh/100 km. Esta versión suma faros matriciales IQ.LIGHT, pilotos traseros LED con intermitentes dinámicos, llantas de aleación de 19 pulgadas y logotipos iluminados. En el interior incorpora asientos delanteros deportivos y calefactados, volante calefactable, climatizador de dos zonas e iluminación ambiental Smartlight.

Entre las opciones figuran el equipo de sonido Harman Kardon de 480 W, el techo panorámico, los asientos delanteros eléctricos con apoyos lumbares neumáticos y masaje, Park Assist Pro, la visión periférica Area View de 360 grados y Travel Assist con detección de semáforos.

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Precio sujeto a financiación y ayudas

Los 17.900 euros anunciados corresponden al precio del Volkswagen ID. Polo Match de 116 CV y batería de 37 kWh después de aplicar campañas comerciales de Volkswagen, financiación con Volkswagen Financial Services y el Plan Auto+. Eso sí, no está incluida la aplicación de CAES.