Toyota Corolla convierte el móvil en el centro del control del vehículo

Toyota sigue reforzando la conectividad de su gama Corolla con la aplicación MyToyota, una herramienta que permite controlar distintas funciones del vehículo directamente desde el teléfono móvil. Gracias a los Servicios Conectados, los conductores pueden consultar información en tiempo real sobre el estado del coche y acceder a diversas funciones remotas que facilitan el uso diario.

Entre las posibilidades que ofrece la aplicación destacan la consulta del nivel de combustible, el kilometraje o el estado general del vehículo, además de la opción de bloquear o desbloquear las puertas a distancia. También centraliza las notificaciones relacionadas con el mantenimiento para que el conductor pueda mantener el vehículo siempre preparado para el siguiente desplazamiento.

Funciones prácticas para el día a día

Una de las funciones más útiles de MyToyota es la posibilidad de encontrar el vehículo cuando está estacionado. La aplicación incorpora la herramienta "Encuentra mi vehículo", que muestra la ubicación del automóvil y, en caso de ser necesario, permite activar las luces de emergencia para facilitar su localización en grandes aparcamientos o ciudades desconocidas.

La conectividad también mejora el confort antes de iniciar la marcha. Desde el móvil es posible activar el climatizador de forma remota para que el interior alcance una temperatura agradable antes de subir al coche, una función especialmente práctica durante los meses de verano o en épocas de bajas temperaturas.

El Toyota Corolla en detalle

Además de las funciones remotas, MyToyota permite planificar trayectos desde casa y enviar la ruta directamente al sistema multimedia del vehículo, convirtiendo el teléfono en una extensión del Toyota Corolla. La gama incorpora la quinta generación de la tecnología híbrida eléctrica de la marca y está disponible en las carrocerías cinco puertas, Touring Sports y Sedan.

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El Toyota Corolla continúa siendo uno de los modelos de referencia del segmento C en España, donde acumuló 11.572 matriculaciones durante el primer semestre de 2026. La gama parte de 25.950 euros en la versión de cinco puertas, mientras que el Touring Sports está disponible desde 27.450 euros y el Sedan desde 30.050 euros. Además, Toyota ofrece hasta 15 años de garantía mediante el programa Toyota Relax, siempre que se realice el mantenimiento en su red oficial de concesionarios.