Probamos el Maserati GranTurismo: 590 CV y máximo confort para viajar durante horas

El Maserati GranTurismo afronta una nueva etapa sin alterar la esencia que define al modelo: combinar las prestaciones de un deportivo con el confort necesario para recorrer largas distancias. La actualización presentada en Trieste reorganiza la gama, renueva el diseño y el habitáculo, eleva la potencia de la versión Trofeo y mejora considerablemente la autonomía del eléctrico Folgore.

Prueba del Maserati GranTurismo 2026 / Edgar Vivó

La gama queda estructurada en tres versiones claramente diferenciadas. El escalón de acceso utiliza el V6 Nettuno de 490 CV, el Trofeo eleva su potencia hasta 590 CV y el Folgore mantiene sus 760 CV eléctricos, pero aumenta su alcance homologado hasta 540 kilómetros. Tres interpretaciones diferentes de un mismo automóvil de cuatro plazas concebido para viajar con rapidez, pero sin aceptar las incomodidades propias de muchos deportivos.

Todo ello lo comprobamos durante la presentación a bordo del GranTurismo Trofeo. Durante una ruta variada por los alrededores de Trieste, con autopista, carreteras secundarias y tramos de montaña, el Maserati demostró una dualidad poco habitual. Puedes gozar durante horas de su suavidad y aislamiento, pero basta cambiar el modo de conducción para que el V6 despierte, el escape se ponga a ‘gritar’ y el coche se transforme en una máquina mucho más agresiva.

Una gama de 490, 590 y 760 CV

La versión de acceso emplea el conocido V6 Nettuno biturbo de tres litros, configurado para entregar 490 CV y 600 Nm. Se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h.

Esta variante representa la vertiente más viajera del modelo. Incorpora llantas Crio de 20 pulgadas delante y 21 detrás, detalles exteriores cromados satinados y un habitáculo revestido en cuero plena flor. También estrena el nuevo modo Country, que eleva 20 milímetros la carrocería para superar badenes, acceder a garajes o circular con mayor tranquilidad por carreteras deterioradas. Puede mantenerse activo hasta 120 km/h.

Motor Nettuno V6 del del Maserati GranTurismo 2026 / Edgar Vivó

La gran evolución mecánica corresponde al GranTurismo Trofeo. Su motor Nettuno desarrolla ahora 590 CV y 650 Nm, con una relación de 197 CV por litro. Acelera de a 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y supera los 320 km/h. A ello suma diferencial trasero electrónico E-LSD, escape deportivo, llantas forjadas Pegaso y una puesta a punto orientada a obtener una respuesta más inmediata.

El V6 conserva la tecnología Maserati Twin Combustion, derivada de la Fórmula 1. Utiliza una precámara de combustión y una segunda bujía para escoger el proceso más adecuado en función de la demanda de potencia. También dispone de desactivación de cilindros para reducir el consumo cuando el conductor mantiene un ritmo relajado.

Un frontal más agresivo y funcional

Maserati ha mantenido las proporciones clásicas del GranTurismo: capó largo, habitáculo retrasado, pasos de rueda muy marcados y una silueta baja. Los cambios se concentran principalmente en el frontal, que ahora presenta un aspecto más agresivo y una mayor diferenciación entre las tres versiones.

Las tomas de aire central y laterales se han rediseñado para mejorar la refrigeración. Las entradas laterales incorporan unas ranuras destinadas a controlar la capa de aire que llega a los intercambiadores, mientras que las nuevas cortinas aerodinámicas reducen las turbulencias generadas alrededor de las ruedas delanteras. Maserati también ha modificado el splitter central para aumentar la carga sobre el eje delantero.

Maserati GranTurismo 2026 / Maserati

En la parte posterior aparecen pilotos con nuevas lentes transparentes, que mantienen la combinación entre la tradicional forma de bumerán de Maserati y un diseño inspirado en un arpón.

Las nuevas llantas Trident también tienen una función dinámica. Su configuración aumenta el ancho de vía en 10 milímetros, mejorando la estabilidad a alta velocidad y la precisión durante los cambios rápidos de dirección. El dossier español habla en algunos puntos de distancia entre ejes, pero la explicación técnica confirma que se trata del ancho de vía.

La personalización crece con siete nuevos acabados exteriores, nuevas combinaciones para insignias, radomo y tubos de escape, además de una colección Fuoriserie que permite elegir entre decenas de colores y configuraciones específicas.

Interior más intuitivo

El habitáculo conserva su arquitectura digital, aunque introduce cambios destinados a mejorar la ergonomía y la percepción de calidad. El más visible es el nuevo volante, achatado tanto en la parte superior como en la inferior y disponible en cuero perforado o combinado con Alcantara.

También cambia el reloj digital situado sobre el salpicadero. Abandona su forma circular y adopta un diseño octogonal con bisel metálico, nuevos gráficos y nuevas indicaciones asociadas a los modos de conducción.

Interior del Maserati GranTurismo 2026 / Maserati

El selector del cambio PRND sustituye los mandos planos anteriores por botones tridimensionales de metal en forma de piano en la consola central. Las extraordinarias levas de aluminio incorporan además una función específica para maniobrar: a baja velocidad permiten seleccionar avance o marcha atrás sin retirar las manos del volante.

La interfaz combina una pantalla central de 12,3 pulgadas, una segunda pantalla de confort de 8,8 pulgadas, instrumentación digital de 12,2 pulgadas y un sistema de proyección de información sobre el parabrisas. Se actualizan los gráficos y se incorpora una cámara capaz de detectar distracción y cansancio del conductor.

Cómodo de verdad durante horas

El nombre GranTurismo no es una simple referencia histórica. En el modo GT, el Maserati avanza con una suavidad sorprendente para un automóvil de casi 600 CV. El acelerador responde de forma progresiva, la caja automática cambia con suavidad y el escape mantiene un tono discreto mientras no se exige al motor. Durante los trayectos más tranquilos de la prueba vimos consumos situados aproximadamente entre 8 y 9 l/100 km.

Más importante todavía es la ausencia de fatiga. Tras varias horas al volante, el GranTurismo no transmite la sensación de estar soportando un deportivo radical. La postura resulta cómoda, el aislamiento es elevado y la suspensión neumática evita que las irregularidades se conviertan en golpes secos para los ocupantes.

Cambio de marchas del Maserati GranTurismo 2026 / Maserati

Precisamente la suspensión es uno de los elementos más logrados del coche. Incluso con los ajustes más deportivos, controla con enorme eficacia los movimientos de la carrocería, pero mantiene margen suficiente para absorber baches importantes. El resultado es un coche que entra rápido en las curvas y se mantiene firmemente apoyado, sin castigar la espalda cada vez que el asfalto se deteriora.

Pero el GranTurismo Trofeo cambia radicalmente cuando se seleccionan los modos Sport o Corsa. La respuesta del acelerador se hace más directa, la transmisión reduce los tiempos de cambio y la suspensión aumenta el control de la carrocería. El sistema VDCM, desarrollado internamente por Maserati, coordina motor, cambio, tracción, diferencial, amortiguadores y controles electrónicos para distinguir claramente cada configuración.

En carreteras de montaña, la dirección permite colocar el frontal con mucha precisión. El coche tiene un paso por curva muy rápido y ofrece una sensación de estabilidad que permite aprovechar su potencia sin tener que corregir constantemente la trayectoria.

La tracción total contribuye a trasladar los 650 Nm al asfalto, pero el comportamiento no resulta torpe ni excesivamente dirigido por el eje delantero. El diferencial electrónico trasero ayuda a cerrar la trayectoria al acelerar y aporta un tacto más ágil del que cabría esperar por dimensiones y planteamiento.

Prueba del Maserati GranTurismo 2026 / Maserati

Y mención aparte merece el sonido. El V6 Nettuno ofrece un tono grave y ronco que gana intensidad a medida que aumenta el régimen. En los modos deportivos, cada cambio de marcha va acompañado de contundentes petardeos procedentes del escape. No se trata únicamente de correr: reducir una marcha o estirar cada relación se convierte en una parte fundamental de la experiencia.

El GranTurismo Trofeo corre muchísimo, pero su mayor logro no reside en alcanzar más de 320 km/h. Lo verdaderamente difícil es que, después de conducirlo con rapidez por una carretera de montaña, permita regresar a la autopista, seleccionar el modo GT y continuar durante horas como si fuese otro coche.

Precios del Maserati GranTurismo en España

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El Maserati GranTurismo de 490 CV parte de 182.749 euros. El GranTurismo Trofeo de 590 CV cuesta desde 226.868 euros, mientras que el GranTurismo Folgore de 760 CV está disponible desde 159.486 euros.