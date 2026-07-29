Ojo en la carretera: Tecnología e inteligencia remota para blindar la Operación Salida

El inicio de los grandes desplazamientos estivales vuelve a poner a prueba la capacidad y seguridad de las carreteras. Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante julio y agosto se registrarán más de 104 millones de desplazamientos, un 3,7 % más que el verano anterior. Para hacer frente a esta masiva intensidad circulatoria, las arterias de gran capacidad han activado un complejo ecosistema de gestión inteligente diseñado para actuar en tiempo real.

El dispositivo cuenta con más de 1.300 cámaras de supervisión, más de 300 paneles de mensajería variable para informar sobre incidencias y 200 puntos de medición que analizan el flujo del tráfico al instante. A este despliegue digital se suma una red de 250 vehículos de intervención equipados con localización GPS y Centros de Operaciones y Seguridad Vial operativos las 24 horas del día para agilizar la asistencia sobre el terreno.

Prevención al volante: calor, incendios y motoristas

A pesar del esfuerzo tecnológico, el comportamiento del usuario sigue siendo el factor determinante para evitar accidentes. Entre las recomendaciones fundamentales destacan planificar las rutas para evitar las horas punta, revisar neumáticos y climatización, parar a descansar cada dos horas y mantener una tasa cero de alcohol y drogas.

Las elevadas temperaturas de este periodo traen consigo un riesgo añadido: los incendios forestales. Ante la presencia de humo en la vía, las pautas son claras: no atravesar nunca zonas de humo denso, reducir la velocidad, ampliar la distancia de seguridad, consultar los paneles informativos y avisar de inmediato al 112 si se divisa un fuego próximo.

Por otro lado, la época estival multiplica la presencia de vehículos de dos ruedas, que ya representan el 5,6 % del tráfico. Dado que los datos del sector revelan que el 47,1 % de los motoristas supera los límites de velocidad, se apela a la máxima precaución al cambiar de carril, vigilar los ángulos muertos y compartir la vía con responsabilidad.

Monitorización de infraestructuras y la red tras el operativo

La supervisión remota abarca también entornos críticos como los túneles, donde se controlan de forma continua los sistemas de ventilación, iluminación y extinción de incendios, además de ejecutar planes periódicos de renovación del firme para garantizar el agarre del pavimento en picos de alta densidad circulatoria.

A nivel de usuario, la experiencia se apoya en soluciones de movilidad como la aplicación AWAI, que ya supera los 100.000 usuarios y permite abonar el peaje sin detener el vehículo, consultar el tráfico en directo y recibir avisos de seguridad. La red se completa con 28 áreas de servicio para promover el descanso y 92 puntos de carga rápida para vehículos eléctricos.

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Detrás de la gestión y despliegue de este operativo se encuentra Autopistas, filial del grupo Abertis, responsable de la explotación de infraestructuras clave como la C-32 (Aucat), la AP-68 (Avasa), las autopistas castellanas AP-6, AP-51 y AP-61, así como los túneles de Vallvidrera y del Cadí. La compañía canaliza además la innovación en movilidad a través de su centro Future Road Lab y desarrolla toda esta labor en coordinación directa con la DGT, el Servei Català de Trànsit y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.