Zeekr desafía a los grandes SUV premium europeos con el nuevo 9X, con 897 CV y diseñado en Suecia

Zeekr quiere hacerse un hueco entre los grandes SUV de lujo europeos. La marca china ha presentado el nuevo 9X, un modelo con el que entra por primera vez en este segmento y lo hace con argumentos para gustar: casi 900 CV de potencia, aceleración de deportivo y una mecánica híbrida de autonomía extendida pensada que combina las ventajas de un coche eléctrico con la libertad de no depender de un enchufe en carretera.

Diseñado en Gotemburgo (Suecia) para el mercado europeo, el Zeekr 9X se convierte en el primer modelo de la marca equipado con la tecnología Super Hybrid, un sistema en el que la tracción corre a cargo de los motores eléctricos mientras un propulsor turboalimentado de gasolina de 2.0 litros actúa como generador para alimentar la batería cuando es necesario.

Esta motorización está siendo una opción cada más extendida entre los fabricantes chinos que llegan a Europa (como, por ejemplo, se ve en el caso del Leapmotor C10 REEV) y que buscan seguir ofreciendo la experiencia de conducción de un coche 100% eléctrico reduciendo la dependencia de los puntos de recarga y aumentando la autonomía total, también en autopista. La diferencia con un PHEV es que las ruedas siempre se mueven gracias a los motores eléctricos.

El conjunto desarrolla 897 CV, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h. Según la marca, tiene una autonomía de hasta 737 kilómetros y admite carga rápida en corriente continua, con la que es posible pasar del 10 al 80% de batería en solo 9,5 minutos.

Tecnología e interior del Zeekr 9X

Más allá del comportamiento dinámico, Zeekr ha apostado por un SUV de gran tamaño con gran equipamiento tecnológico. Incorpora un sistema de ayudas a la conducción con LiDAR, asistente de navegación en autopista, aparcamiento remoto, un Head-Up Display de 47 pulgadas y una pantalla OLED central de 16 pulgadas. Lo bueno es que mantiene botones físicos para las funciones más utilizadas.

Zeekr 9X. / Zeekr

El 9X estará disponible inicialmente con una configuración de seis plazas y un habitáculo claramente orientado al confort. Entre su equipamiento figuran asientos con masaje, calefacción y ventilación, una pantalla OLED retráctil de 17 pulgadas para los pasajeros traseros y un sistema de sonido desarrollado por Naim, con 32 altavoces y cancelación activa de ruido.

En el apartado práctico, el SUV ofrece un maletero de 677 litros, ampliable hasta 2.148 litros, además de una capacidad de remolque de 2.000 kilogramos. En cuanto a medidas, queda claro que es un SUV grande, entrando por dimensiones ya en el segmento F: 5,24 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,82 metros de alto.

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Con este lanzamiento, Zeekr suma ya cinco modelos en Europa desde su desembarco en el continente hace apenas tres años y da un paso más en su estrategia para competir con las marcas premium tradicionales en diferentes segmentos, apostando siempre por la electrificación, las prestaciones con aspiraciones deportivas y una gran carga tecnológica.