Trucos
El método definitivo de la DGT para aparcar en línea sin complicaciones
Conoce la guía práctica diseñada para dominar el estacionamiento en paralelo de forma sencilla y sin estrés
Sofía Aladro
Aparcar en la calle puede convertirse en una tarea estresante si no se siguen unas pautas claras y precisas. Para ayudar a los conductores a realizar esta maniobra con total seguridad y eficacia, la DGT ha dado a conocer un método práctico estructurado siete pasos secuenciales que simplifica el proceso de estacionamiento en paralelo.
El secreto está en no improvisar y seguir un método probado que nos indique exactamente cuándo girar el volante o mirar por los espejos. De este modo, cualquier conductor, sin importar los años de experiencia que tenga, puede meter el coche en el hueco más ajustado de forma limpia y segura.
Los 7 pasos para aparcar sin fallar
- 1: Avisa antes de hacer la maniobra con el intermitente para que los demás coches sepan qué vas a hacer y no se pongan nerviosos detrás ni se generen retenciones.
- 2: Colócate al lado del coche de referencia y pon la altura de tu asiento trasero a la misma altura que el parachoques de ese coche.
- 3: Mete marcha atrás y gira el volante por completo hacia la derecha.
- 4: Sigue hacia atrás despacito hasta que mires por el espejo y veas la esquina derecha del parachoques del coche que tienes detrás.
- 5: Gira el volante hacia la izquierda y sigue retrocediendo poco a poco.
- 6: Si ves que hace falta,de marcha hacia adelante para dejar el coche bien colocado en el centro del hueco.
- 7: Por último, pon el freno de mano para que el vehículo se quede completamente inmovilizado y seguro.
Dejar atrás el estrés de aparcar en línea es posible si se siguen estos sencillos consejos de la DGT. Con estos pasos cualquier conductor podrá afrontar esta maniobra con total confianza, optimizando el tiempo y ganando seguridad al volante.
- Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
- Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
- Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
- Mauricio (37 años) renuncia a una vida cómoda para construir una casa de madera, paja y barro en el monte: 'En la ciudad vivimos tan acelerados que dejamos de lado el respirar, el disfrutar...
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
- El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
- Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto