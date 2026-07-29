El método definitivo de la DGT para aparcar en línea sin complicaciones

Aparcar en la calle puede convertirse en una tarea estresante si no se siguen unas pautas claras y precisas. Para ayudar a los conductores a realizar esta maniobra con total seguridad y eficacia, la DGT ha dado a conocer un método práctico estructurado siete pasos secuenciales que simplifica el proceso de estacionamiento en paralelo.

El secreto está en no improvisar y seguir un método probado que nos indique exactamente cuándo girar el volante o mirar por los espejos. De este modo, cualquier conductor, sin importar los años de experiencia que tenga, puede meter el coche en el hueco más ajustado de forma limpia y segura.

Los 7 pasos para aparcar sin fallar

1: Avisa antes de hacer la maniobra con el intermitente para que los demás coches sepan qué vas a hacer y no se pongan nerviosos detrás ni se generen retenciones.

Avisa antes de hacer la maniobra con el intermitente para que los demás coches sepan qué vas a hacer y no se pongan nerviosos detrás ni se generen retenciones. 2: Colócate al lado del coche de referencia y pon la altura de tu asiento trasero a la misma altura que el parachoques de ese coche.

Colócate al lado del coche de referencia y pon la altura de tu asiento trasero a la misma altura que el parachoques de ese coche. 3: Mete marcha atrás y gira el volante por completo hacia la derecha.

Mete marcha atrás y gira el volante por completo hacia la derecha. 4: Sigue hacia atrás despacito hasta que mires por el espejo y veas la esquina derecha del parachoques del coche que tienes detrás.

Sigue hacia atrás despacito hasta que mires por el espejo y veas la esquina derecha del parachoques del coche que tienes detrás. 5: Gira el volante hacia la izquierda y sigue retrocediendo poco a poco.

Gira el volante hacia la izquierda y sigue retrocediendo poco a poco. 6: Si ves que hace falta,de marcha hacia adelante para dejar el coche bien colocado en el centro del hueco.

Si ves que hace falta,de marcha hacia adelante para dejar el coche bien colocado en el centro del hueco. 7: Por último, pon el freno de mano para que el vehículo se quede completamente inmovilizado y seguro.

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Dejar atrás el estrés de aparcar en línea es posible si se siguen estos sencillos consejos de la DGT. Con estos pasos cualquier conductor podrá afrontar esta maniobra con total confianza, optimizando el tiempo y ganando seguridad al volante.