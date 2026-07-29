Honda afronta la temporada 2027 con una actualización estética de tres de sus modelos de media cilindrada más representativos. Las X-ADV, Forza 750 y NC750X estrenan nuevos colores con el objetivo de refrescar su imagen sin modificar una base mecánica que ha demostrado su éxito tanto en ventas como en aceptación entre los usuarios. La renovación llega centrada exclusivamente en el apartado visual, manteniendo intactas las características que han convertido a estos tres modelos en referentes dentro de sus respectivos segmentos.

Honda renueva la imagen de sus X-ADV, Forza 750 y NC750X para 2027 / Honda

Los tres comparten el conocido motor bicilíndrico de 745 cc, un propulsor que se ha ganado una excelente reputación por ofrecer una entrega de potencia muy aprovechable desde bajas revoluciones, un funcionamiento suave y un consumo contenido. Con una potencia máxima de 58,6 CV a 6.750 rpm y un par motor de 69 Nm a 4.750 rpm, este bloque destaca por priorizar la facilidad de conducción frente a las cifras puras de rendimiento, una filosofía que encaja perfectamente con el carácter práctico de los tres modelos.

En el caso de la Honda X-ADV y la Forza 750, el motor trabaja asociado exclusivamente a la transmisión de doble embrague DCT, una tecnología desarrollada por Honda que permite combinar el confort de una transmisión automática con la posibilidad de seleccionar las marchas manualmente mediante pulsadores situados en el manillar. La NC750X, por su parte, mantiene la posibilidad de elegir entre esta transmisión DCT o una caja de cambios manual de seis velocidades, ofreciendo así una mayor variedad para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

Honda X-ADV / Honda

Más allá de las nuevas decoraciones, la personalidad de cada modelo continúa perfectamente diferenciada. La Honda X-ADV sigue ocupando un espacio prácticamente único en el mercado al combinar la comodidad de un escúter con una estética crossover y unas capacidades que permiten afrontar con garantías pistas de tierra o caminos en buen estado. Su rueda delantera de 17 pulgadas, las suspensiones de largo recorrido y una posición de conducción elevada refuerzan ese carácter aventurero que la ha convertido en el crossover más vendido de Honda en Europa durante 2025, con más de 16.100 unidades matriculadas.

Para 2027, la X-ADV podrá elegirse en cuatro nuevos acabados: Mat Warm Ash Metallic, Pearl Deep Mud Gray, Grand Prix Red y Mat Ballistic Black Metallic, una gama de colores que apuesta por tonos sobrios junto a un clásico rojo que acentúa todavía más su imagen dinámica.

La Honda Forza 750 mantiene una filosofía distinta. Se trata del buque insignia de la familia Forza y combina el confort propio de un gran turismo con unas prestaciones que se acercan a las de una motocicleta convencional. Su posición de conducción, la protección aerodinámica proporcionada por la pantalla regulable eléctricamente, el amplio equipamiento tecnológico y la capacidad de carga la convierten en una de las referencias entre los maxiescúteres de altas prestaciones.

Honda Forza 750 / Honda

En este caso, Honda introduce tres acabados para 2027: Gunmetal Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic y Mat Warm Ash Metallic. Son colores de inspiración claramente premium que buscan reforzar la elegancia de un modelo pensado tanto para los desplazamientos diarios como para viajar con comodidad en recorridos de largo alcance.

La tercera protagonista de esta actualización es la NC750X, probablemente una de las motocicletas más racionales y versátiles del mercado desde su lanzamiento en 2012. Su principal seña de identidad continúa siendo el práctico compartimento de almacenamiento de 23 litros situado donde habitualmente se encuentra el depósito de combustible, un espacio capaz de albergar un casco integral o el equipaje necesario para el día a día. El depósito, por su parte, permanece situado bajo el asiento, una solución que además contribuye a rebajar el centro de gravedad y facilita la conducción.

La NC750X estrena para 2027 los colores Glint Wave Blue Metallic, Mat Deep Mud Gray, además de mantener los conocidos Earth Black y Earth Khaki, tonalidades que encajan con la imagen aventurera y funcional de una motocicleta concebida para utilizarse prácticamente en cualquier escenario.

Honda NC750X / Honda

Esta renovación cromática también mantiene el compromiso medioambiental que Honda viene desarrollando en los últimos años. Los tres modelos incorporan diferentes componentes de la carrocería fabricados mediante materiales reciclados y plásticos derivados de biomasa. Entre ellos destaca el empleo de Durabio™, un policarbonato de origen biológico desarrollado por Mitsubishi Chemical Group que permite reducir el impacto ambiental sin renunciar a la resistencia ni a la calidad del acabado.

Honda introdujo este material por primera vez en 2024 en la pantalla de la Africa Twin. Posteriormente pasó a formar parte de la carrocería inferior de la X-ADV y, más tarde, la NC750X se convirtió en la primera motocicleta del mundo en utilizar Durabio™ coloreado como panel exterior de acabado. Actualmente tanto la NC750X como la Forza 750 y la X-ADV incorporan este material en distintas piezas de su carrocería, un paso más dentro del objetivo fijado por la compañía de utilizar materiales completamente sostenibles antes de 2050.

Las cifras de ventas explican por sí solas la importancia que estos tres modelos tienen dentro del catálogo europeo de Honda. Desde su lanzamiento en 2012, la NC750X acumula cerca de 120.000 unidades vendidas, consolidándose como una de las motocicletas más exitosas de la marca. La Forza 750 superó las 6.000 matriculaciones durante 2025, mientras que la X-ADV continúa liderando un segmento que prácticamente ella misma creó.

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Por el momento Honda no ha comunicado ni la fecha exacta de llegada a los concesionarios ni los precios de la gama 2027. La actualización se limita al apartado estético, una decisión lógica cuando la base técnica sigue mostrando un elevado nivel de competitividad. Quizá la única información que queda pendiente por conocer es precisamente el posicionamiento económico de estas nuevas versiones, un dato que permitirá comprobar si la marca mantiene la estrategia comercial que tan buenos resultados le está proporcionando en los últimos años.