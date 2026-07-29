¿Qué coches pueden conseguir los 4.500 euros del Plan Auto+?

Con el Plan Auto+ ya publicado en el BOE, los conductores pueden empezar a calcular qué ayudas les corresponden por la compra de un vehículo electrificado.

A la hora de escoger el modelo, es conveniente echar un vistazo a cómo se calculan las ayudas de este programa y que tipo de turismos priorizan para conceder el 100% de la subvención. Los criterios de electrificación, el económico y el de fabricación europea rigen el cálculo.

Solo coches con etiqueta Cero

Por ejempo, el Plan Auto+ solo reparte el presupuesto entre los coches que consiguen la etiqueta Cero de la DGT, por lo que todas las mecánicas híbridas autorrecargables o de GLP se quedan fuera de las ayudas. Si se quiere contar con ellas, solo los motores BEV, PHEV, REEV o de pila de combustible son elegibles. Dentro de ellos, es preferible apostar por un coche eléctrico o de hidrógeno, ya que son estas las opciones que consiguen el porcentaje máximo de este criterio.

Mejor si el coche es barato

Del mismo modo, el criterio económico favorece los coches más asequibles. Esta es una directrices que guía en la actualidad tanto al Gobierno como a la Unión Europea, que ya dejó claro que el objetivo es potenciar los coches eléctricos y baratos para acercar este tipo de movilidad a todos los conductores. Así, escoger un coche que esté por debajo de los 35.000 euros antes de impuestos y descuentos será el movimiento ideal para avanzar un paso más hacia esos 4.500 euros total que reparte el Plan Auto+.

Atendiendo a este criterio, por ejemplo, es interesante matizar que los coches de hidrógeno a la venta en España quedan fuera de las ayudas por tener un precio superior a los 45.000 euros de límite que establece el Plan Auto+. Tanto el Toyota Mirai como el Hyundai Nexo están por encima de los 60.000 euros.

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El 'made in Europe' por delante

Por último, en línea con lo marcado por la UE y la tendencia actual de favorecer el producto 'made in Europe' frente al embiste de las marcas chinas, esos 4.500 euros máximo que se pueden conseguir del lan Auto+ dependen del lugar de fabricación del coche y su batería. En este caso, que requiere quizás un poco más de investigación por parte del comprador, lo interesante es priorizar la compra de coches que estén por lo menos ensamblados en la Unión Europea y cuyas baterías también estén fabricadas en la UE.