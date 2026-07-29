Así es el Q9, el coche más grande jamás fabricado por Audi

Audi amplía su gama por arriba con el Q9, un SUV de gran tamaño que se convierte en el modelo más grande fabricado hasta ahora por la marca alemana. Mide 5,31 metros de longitud, tiene tres filas de asientos y busca ofrecer las mejores prestaciones en cuanto a confort, viajes largos y transporte de pasajeros.

Su tamaño explica buena parte de su planteamiento. El Q9 alcanza 2,21 metros de anchura y 1,81 metros de altura, mientras que la distancia entre ejes llega a 3,14 metros. Estas cotas permiten ofrecer siete plazas de serie o una configuración opcional de seis asientos, con dos butacas individuales eléctricas en la segunda fila.

Audi Q9 / TSP

Los tres asientos centrales disponen de anclajes Isofix y las plazas exteriores pueden desplazarse hacia delante para facilitar el acceso a la tercera fila sin retirar una silla infantil. Los respaldos traseros se abaten eléctricamente y varias de estas funciones pueden manejarse desde el maletero.

Un detalle curioso es que el Audi Q9 es el primer modelo de la marca con puertas automáticas. Pueden abrirse y cerrarse desde distintos mandos o a través de la aplicación myAudi, mientras que un sistema de sensores detiene el movimiento cuando detecta una persona o un objeto. También incorporan cierre eléctrico suave.

Interior del Audi Q9 / Audi

El techo panorámico de serie supera los 1,5 metros cuadrados y es el mayor instalado hasta ahora en un Audi. Puede abrirse o inclinarse, aunque algunas funciones anunciadas no estarán disponibles desde el inicio de la comercialización. Entre ellas aparecen el cristal con transparencia regulable y la iluminación integrada, capaz de adaptar su color a la luz ambiental del habitáculo.

La marca plantea dos líneas de equipamiento. La terminación Advanced forma parte de la oferta estándar, mientras que la S line añade una imagen más deportiva. Las llantas disponibles van de 20 a 23 pulgadas y las de mayor diámetro utilizan espuma acústica para reducir el ruido de rodadura.

Asientos posteriores del Audi Q9 / Audi

El interior combina materiales como lana con fibra de alpaca, microfibra Dinamica, cuero, polipiel y cuero Nappa. También se ofrecen molduras de madera o fibra de carbono, asientos delanteros con ventilación y masaje, reposabrazos calefactados y un sistema de sonido Bang & Olufsen de 1.360 vatios con 22 altavoces. La instrumentación utiliza una pantalla de 12,3 pulgadas y el sistema multimedia recurre a otra de 14,5 pulgadas. Delante del acompañante hay una tercera pantalla de 12,3 pulgadas con un sistema que impide al conductor ver contenidos que puedan distraerle. El equipo funciona con Android Automotive OS e integra aplicaciones y control por voz.

Dos motores diésel V6 electrificados

La gama arranca con un motor diésel V6 TDI de tres litros y 299 CV, que entrega 630 Nm de par. En algunos mercados europeos también se ofrecerá una versión de 245 CV y 500 Nm.

Ambos motores emplean un sistema MHEV plus con una máquina eléctrica capaz de aportar hasta 18 kW, equivalentes a 24 CV, en momentos como la salida o un adelantamiento. También incorporan un compresor eléctrico que pretende mejorar la respuesta a bajas revoluciones.

La caja de cambios es automática tiptronic de ocho velocidades y la tracción quattro permanente forma parte del equipamiento de serie. El Q9 también incorpora suspensión neumática adaptativa, con un margen de regulación de altura de 90 milímetros, y puede montar dirección en las cuatro ruedas. Las ruedas traseras giran hasta cinco grados para reducir el radio de giro a baja velocidad o mejorar la estabilidad en carretera.

Interior del Audi Q9 / Audi

El consumo homologado del motor de 299 CV se sitúa entre 7,4 y 8,0 l/100 km, con emisiones de CO2 de entre 194 y 209 g/km y clasificación G.

Entre los asistentes aparece un sistema de conducción parcialmente automatizada de nivel 2 que permite retirar las manos del volante en determinadas autopistas autorizadas. Funciona hasta 130 km/h, aunque inicialmente solo estará disponible en Alemania, Estados Unidos y Canadá. El conductor continúa siendo responsable y una cámara vigila su nivel de atención.

El equipamiento también incluye frenada automática de emergencia, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, cámaras de 360 grados y asistentes para aparcar o maniobrar con remolque. Si el conductor deja de responder, el sistema de emergencia puede reducir la velocidad, detener el vehículo e incluso dirigirlo hacia el arcén cuando las condiciones lo permiten.

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El Audi Q9 TDI de 299 CV podrá pedirse en Alemania desde finales de julio de 2026. Las entregas están previstas para noviembre y el precio parte de 108.400 euros.