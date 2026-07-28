El Centro Técnico de Nissan en Barcelona (NTCE) participará un año más en Formula Student Spain, una de las principales competiciones internacionales de ingeniería para estudiantes universitarios, que celebrará su 16ª edición del 1 al 7 de agosto en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La participación de NTCE en esta iniciativa refleja su compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras y con el fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito académico y la industria de la automoción.

Formula Student es una competición internacional universitaria de ingeniería en la que equipos de estudiantes diseñan, fabrican, desarrollan y compiten con monoplazas. Su valor principal es ofrecer a los alumnos una experiencia muy cercana al mundo profesional real, al combinar ingeniería, innovación, pruebas técnicas, desarrollo de vehículo, gestión de costes, negocio y trabajo en equipo.

Vuelve el Formula Student Spain 2026 de la mano del Centro Técnico de Nissan en Barcelona / Nissan

Más de una década impulsando Formula Student

La relación entre NTCE y Formula Student Spain se ha consolidado a lo largo de más de una década de colaboración continuada. Durante este tiempo, profesionales del centro técnico han contribuido al desarrollo de la competición mediante funciones técnicas, actividades de apoyo y participación en diferentes áreas de la organización. Esta implicación responde a una visión compartida: acercar la ingeniería a las nuevas generaciones y facilitar experiencias de aprendizaje conectadas con la realidad del sector.

En España, Formula Student Spain se celebra desde 2010 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y está organizada por la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), con el apoyo de instituciones públicas y empresas del sector. Para NTCE, la competición supone una oportunidad para acercarse al talento joven de la ingeniería, compartir conocimiento profesional y reforzar el aprendizaje en áreas clave como vehículo eléctrico, sistemas de propulsión o aerodinámica.

NTCE participa un año más como patrocinador Oro de Formula Student Spain, reforzando su apoyo a la organización del evento con la implicación de un equipo de profesionales del centro técnico. La colaboración incluye también la cesión de vehículos de servicio (Nissan Qashqai, Xtrail, Navara o Ariya entre otros) así como la aportación de equipos informáticos y elementos de medición que contribuyen al correcto desarrollo de la competición.

Vuelve el Formula Student Spain 2026 de la mano del Centro Técnico de Nissan en Barcelona / Nissan

Según José Gabarró, manager de servicios de ingeniería de NTCE, “La competición permite a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica en ámbitos como el desarrollo de vehículos, la electrificación, el software, la simulación, la validación o la dinámica de vehículo, entre otros. Enfrentarse a situaciones reales y buscar soluciones aplicables les permite desarrollar habilidades y competencias que aportan un valor diferencial a su formación.”

Noël Sánchez, jefe del departamento de diseño de baterías de alto voltaje de NTCE y exmiembro de UPC EcoRacing, destaca el valor formativo de la competición: “Formula Student es una experiencia única que me ha servido para conectar la formación universitaria con la realidad de la industria. El apoyo de Nissan contribuye a que los estudiantes desarrollen capacidades técnicas, de gestión y de trabajo en equipo que serán esenciales en su futuro profesional.”

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Eduard Moreno, director de NTCE, destaca la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen la ingeniería a los jóvenes talentos: “Creemos que apoyar el talento joven es invertir en el futuro de la movilidad. Formula Student Spain ofrece una oportunidad única para acercar la ingeniería real a los estudiantes y ayudarles a desarrollar las capacidades que marcarán la próxima generación de innovaciones en la automoción.