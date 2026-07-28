Stellantis se deshace de Free2move, su empresa de carsharing, como parte del plan FaSTLAne 2030

El 2026 se presenta como el año en el que Stellantis cambia el rumbo, simplifica su cartera de productos y presta toda su atención a la producción automovilística, tal y como quedó claro cuando presentó su plan FaSTLAne 2030.

Además de desarrollar una nueva plataforma y una optimización de procesos para reducir costes, esto significa reducir los frentes empresariales, una maniobra que comienza con la venta de su servicio de carsharing Free2move. Así acaba de anunciarlo el grupo, confirmando que traspasará el 100% de sus acciones de la filial de coches compartidos al grupo Mutares, y lo ha reforzado Virgilio Cerutti, responsable de desarrollo de Negocio y Partnerships de Stellantis: "Al centrarnos más en las actividades principales del sector de la automoción, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer un rendimiento a largo plazo".

Cabe matizar que Free2move no es solo una empresa de carsharing, sino que también abarca soluciones de carga para vehículos electrificados, actividades que Stellantis sí mantendrá en su haber. Es decir, la venta solo atañe a este servicio de coches compartidos, que permite alquilar vehículos por minutos, horas o días mediante una aplicación móvil mediente un sistema free-floating (sin estaciones fijas) en 14 ciudades de Europa y Estados Unidos.

Crear una nueva plataforma de movilidad

Según el comunicado, Mutares quiere crear una nueva plataforma especializada en movilidad, renovar la gestión de la flota internacional, continuar la electrificación de los vehículos y mejorar la experiencia del cliente; además de reforzar la oferta de movilidad urbana para ciudades y municipios. Johannes Laumann, CIO de Mutares, ha expresado que "el negocio combina una marca reconocida internacionalmente con potencial de mejora operativa y el objetivo es desarrollarlo como una plataforma independiente de referencia en movilidad".

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Este cambio de manos se completará a finales de este mismo y confirma el camino de Stellantis hacia la simplificación de su actividad, centrándose en la producción automovilística con el desarrollo de unos 60 nuevos modelos de aquí a 2030.