Maserati renueva y amplía la gama GranTurismo, GranCabrio y Grecale

Maserati ha presentado una actualización conjunta del GranTurismo, el GranCabrio y el Grecale. No son nuevas generaciones, pero la revisión va bastante más allá de un simple cambio de imagen. La gama de los dos grandes turismos estrenan como principal novedad un V6 Nettuno de 490 CV, los Trofeo suben a 590 CV y los Folgore eléctricos ganan autonomía, mientras el Grecale estrena frontal, revisa el interior y reajusta su oferta mecánica.

Maserati GranTurismo / Maserati

Todos adoptan una imagen más agresiva, aunque cada uno mantiene su identidad y su elegancia. Los GranTurismo y GranCabrio reciben paragolpes específicos para cada versión, tomas de aire revisadas y pilotos con lentes transparentes. El Grecale acentúa el denominado morro de tiburón y modifica parrilla, paragolpes y canalización del aire alrededor de las ruedas. Dentro aparecen un volante achatado, un nuevo reloj digital octogonal configurable, gráficos renovados y un selector de marchas con mandos tridimensionales en forma de piano en la consola central. Las increíbles levas de aluminio también permiten alternar entre avance y marcha atrás durante las maniobras, y se incorpora un detector de cansancio y distracciones.

Nuevo motor de ‘acceso’

La principal novedad comercial está en la nueva estructura de GranTurismo y GranCabrio. Más que un motor completamente nuevo, la noticia es la llegada del V6 Nettuno de 490 CV al ambos modelos como escalón de acceso. El tres litros biturbo entrega en este caso 600 Nm, y se combina con una caja automática de ocho velocidades y con tracción total.

Maserati GranCabrio / Maserati

El GranTurismo 490 CV acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza 302 km/h, mientras el GranCabrio necesita 4,0 segundos y llega a 300 km/h. Estas versiones se orientan más al viaje que los Trofeo, con detalles cromados satinados, llantas Crio y un habitáculo revestido en cuero plena flor. También estrenan el modo Country, que eleva la carrocería 20 milímetros para circular por firmes deteriorados o superar obstáculos urbanos con más margen.

Por encima quedan los Trofeo, cuyo V6 pasa a 590 CV y 650 Nm. El GranTurismo completa el 0-100 km/h en 3,5 segundos y supera los 320 km/h, mientras el GranCabrio marca 3,6 segundos y más de 316 km/h. Reciben paragolpes propios, llantas forjadas Pegaso, diferencial electrónico E-LSD, escape deportivo y más presencia de fibra de carbono y Alcantara.

Interior del Maserati GranTurismo / Maserati

Los Folgore eléctricos entregan 760 CV, pero mejoran uno de sus puntos más sensibles. El GranTurismo alcanza ahora 540 kilómetros WLTP y el GranCabrio llega a 508 kilómetros. El sistema AWD Disconnect desacopla físicamente el eje delantero cuando no hace falta tracción total, acompañado por ajustes aerodinámicos, neumáticos de menor resistencia y una gestión energética revisada. El GranCabrio añade una capota de lona que puede personalizarse mediante Fuoriserie.

El Grecale gana presencia

El Grecale incorpora un V6 de 390 CV en determinados mercados, aunque esa versión no figura como disponible en España. Aquí la oferta queda formada por los MHEV de 250 y 300 CV, el Modena de 330 CV, el Trofeo V6 de 530 CV y el Folgore eléctrico de 550 CV. Este último puede llegar hasta 580 kilómetros de autonomía mediante mejoras aerodinámicas, neumáticos más eficientes y el desacoplamiento del eje delantero.

Nuevo Maserati Grecale / Maserati

Durante la presentación condujimos el GranTurismo Trofeo y el Grecale Trofeo. El coupé confirmó una dualidad especialmente lograda, porque puede recorrer largas distancias con suavidad y poco cansancio, pero cambia de carácter al seleccionar los modos deportivos. La dirección es precisa, la suspensión contiene muy bien la carrocería y al mismo tiempo filtra baches grandes sin transmitir golpes secos. El V6 de 590 CV añade además un sonido ronco y fuertes petardeos al cambiar de marcha, tal y como se espera de un Maserati. El Grecale conserva un enfoque parecido, con comodidad suficiente para el día a día y prestaciones muy elevadas cuando se busca una conducción más rápida.

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Precios de la gama Maserati

En España, el GranTurismo cuesta 182.749 euros con 490 CV, 226.868 euros como Trofeo y 159.486 euros como Folgore. El GranCabrio parte de 194.288 euros, sube a 238.407 euros en el Trofeo y queda en 169.771 euros para el eléctrico. El Grecale arranca en 89.450 euros con 250 CV y cuesta 94.061 euros con 300 CV. El Modena se sitúa en 105.440 euros, el Trofeo en 143.124 euros y el Folgore en 99.051 euros.