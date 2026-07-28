Lexus y el restaurante Disfrutar se sientan juntos a la mesa

Lexus entra en la alta gastronomía con una nueva colaboración junto a Disfrutar, el restaurante barcelonés dirigido por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. El acuerdo no se limita a una acción puntual, ya que ambas partes preparan distintas iniciativas y experiencias alrededor de la gastronomía, el diseño, la artesanía y la innovación.

El primer fruto de esta alianza ha sido una presentación comestible, una forma poco habitual de anunciar el proyecto y trasladar la comunicación al terreno sensorial. La pieza adopta el formato de una nota de prensa que se puede comer, una idea coherente con la cocina de Disfrutar, basada en la investigación, la técnica y la sorpresa.

Presentación comestible de la alianza / Lexus

La colaboración incluye además una pieza audiovisual centrada en los puntos de encuentro entre la marca y el restaurante. El contenido se fija en la creatividad, la precisión, la atención al detalle y el trabajo artesanal, aunque todavía no se han concretado los formatos de las próximas acciones ni el calendario con el que irán llegando.

El interés de la propuesta queda, por ahora, fuera del producto, ya que Lexus busca conectar su discurso sobre diseño y cuidado del detalle con un equipo de cocina acostumbrado a trabajar desde la investigación El acuerdo está planteado para varios años, lo que apunta a un programa más amplio que una simple campaña de imagen. Lexus y Disfrutar pretenden explorar cómo pueden cruzarse la cocina, el diseño y la artesanía.

Disfrutar aporta una trayectoria muy ligada a la experimentación. Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas se conocieron a finales de los años noventa en elBulli y llevaban cerca de 15 años trabajando juntos cuando abrieron Compartir Cadaqués en 2012. Dos años después pusieron en marcha Disfrutar en Barcelona.

Lexus se asocia con el restaurante Disfrutar / Lexus

El restaurante suma tres Estrellas Michelin y fue elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2024 por The World’s 50 Best Restaurants. En 2022, los tres chefs ampliaron su actividad con Compartir Barcelona, además de desarrollar trabajos de consultoría para empresas. Ese recorrido ayuda a entender por qué la colaboración se apoya tanto en la investigación y en la creación de nuevas técnicas y conceptos culinarios.

La marca sitúa esta alianza dentro de su relación con el diseño, la hospitalidad y las experiencias sensoriales que tanto definen a la marca japonesa premium. El acuerdo busca trasladar esos conceptos a un terreno ajeno al automóvil y apoyarse en la experiencia de un restaurante que ha hecho de la creatividad y la técnica sus principales herramientas.

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Lexus y Disfrutar ya han definido los territorios que quieren conectar, pero falta conocer qué proyectos concretos desarrollarán y hasta qué punto estarán al alcance del público.