GAC Group ha alcanzado el hito de los 30 millones de vehículos producidos en todo el mundo, una cifra que refleja la confianza de decenas de millones de clientes y consolida su posición como uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel global. El vehículo que ha marcado este récord ha salido recientemente de la línea de producción del grupo, simbolizando el crecimiento sostenido de una compañía que acelera su expansión internacional.

Detrás de esta evolución se encuentra una estrategia continuada de inversión en innovación, desarrollo tecnológico y excelencia industrial, pilares que han reforzado su competitividad en los principales mercados internacionales. Ese mismo modelo operativo es el que la compañía traslada ahora al mercado español.

Músculo industrial y producción en Europa

El crecimiento internacional de GAC se apoya en una sólida red industrial y comercial que ya alcanza 110 países y regiones, con más de 750 puntos de venta y servicio, siete plantas de producción y nueve centros logísticos internacionales de recambios. Solo durante el primer semestre de 2026, las exportaciones del grupo crecieron un 132 %, superando las 120.000 unidades, lo que confirma el fuerte impulso de su estrategia global.

Como parte de esta ofensiva en el continente europeo, GAC ha iniciado oficialmente la producción en serie del AION UT para Europa en las instalaciones de Magna Steyr, en Graz (Austria), uno de los fabricantes por contrato más prestigiosos del mundo. Junto al AION V, ambos modelos destinados al mercado europeo se producen siguiendo los elevados estándares de calidad y fabricación exigidos por la industria del continente.

GAC Group alcanza los 30 millones de vehículos producidos e impulsa su expansión en Europa / Sunny.Lau

Desembarco estratégico en el mercado español

La llegada de GAC a España de la mano de Grupo Invicta como importador oficial supone un paso clave dentro de su plan de crecimiento europeo. La compañía comercializa ya en nuestro país ambos modelos, desarrollados específicamente para responder a las necesidades del cliente europeo con elevados niveles de calidad, seguridad, tecnología y equipamiento.

Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta, importador oficial de GAC en España, afirma que “alcanzar los 30 millones de clientes demuestra la solidez de GAC y la confianza que la marca ha sabido generar a lo largo de su trayectoria. Para nosotros supone un respaldo muy importante en esta nueva etapa en España, donde queremos construir una marca con vocación de permanencia basada en la calidad, la ingeniería, la tecnología y la innovación.”

Con este nuevo logro, GAC continúa reforzando su presencia internacional y afronta una nueva etapa de crecimiento en Europa, donde España constituye uno de sus mercados estratégicos.

Un gigante global avalado por la calidad

GAC (Guangzhou Automobile Group) es uno de los mayores grupos fabricantes de automóviles de China y uno de los actores más relevantes de la industria mundial de la movilidad. Con más de 70 años de experiencia industrial, diseña, desarrolla y produce vehículos centrados en la innovación tecnológica y la seguridad.

Su capacidad industrial está avalada por décadas de colaboración con algunos de los fabricantes más prestigiosos del sector. A través de sus joint ventures en China, GAC produce vehículos para Toyota y Honda, aplicando los mismos exigentes estándares de fabricación y control de calidad.

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Ese compromiso con la excelencia ha sido reconocido por J.D. Power, que situó a GAC Motor durante ocho años consecutivos como la marca china número uno en calidad inicial en el estudio China Initial Quality Study (IQS). Con una firme apuesta por la electrificación, la conectividad y la conducción inteligente, el grupo comercializa sus modelos a través de las marcas GAC Motor, AION e HYPTEC.