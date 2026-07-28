Detectan una campaña de estafas que suplanta a la DGT para colar un virus bancario

La compañía de ciberseguridad ESET ha detectado una nueva campaña de correos falsos en España que suplanta a la Dirección General de Tráfico. Aprovechando las vacaciones de verano y el aumento de viajes, los ciberdelincuentes envían notificaciones de multas falsas para engañar a los ciudadanos.

El mensaje incluye enlaces que llevan a páginas fraudulentas para descargar un documento que supuestamente contiene información sobre la infracción. En realidad, este archivo instala un programa malicioso conocido como troyano Mispadu, cuyo fin es robar contraseñas de cuentas bancarias y datos personales.

El funcionamiento de la estafa digital

Los correos provienen de direcciones que no tienen relación con la administración pública, aunque imitan la imagen oficial de la DGT. Al hacer clic en los enlaces, se descarga un archivo comprimido que activa una cadena de infección en el ordenador o dispositivo de la víctima.

Esta modalidad está vinculada a redes de cibercriminales que reutilizan infraestructuras digitales para sus ataques. Aunque estas amenazas surgieron inicialmente en Latinoamérica, continúan adaptándose para engañar a usuarios en España mediante técnicas de ingeniería social.

Consejos para evitar caer en el engaño

Los expertos en seguridad recuerdan que las administraciones públicas no suelen notificar multas a través de enlaces de descarga directa en correos electrónicos. Por ello, se recomienda verificar siempre cualquier aviso accediendo directamente a las páginas oficiales de los organismos correspondientes.

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Además, contar con un buen antivirus actualizado y mantener la precaución ante mensajes inesperados ayuda a prevenir infecciones en los equipos. Ante la duda, es mejor no abrir archivos adjuntos ni pulsar en enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico.