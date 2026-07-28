Plan Auto+
Cómo se consiguen las ayudas del Plan Auto+, paso a paso
La reciente puesta en marcha de este programa de ayudas a la compra de vehículos electrificados también cubre las compras realizadas desde el 1 de enero de este año.
Las ayudas del Plan Auto+ para la compra de vehículos electrificados ya pueden solicitarse, después de varios meses de espera. Si los vehículos cumplen con los requisitos, el programa se aplica también con carácter retroactivo a todas las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero de este 2026, para las que habrá que presentar la correspondiente factura.
¿Cómo se solicitan las ayudas del plan Auto+? Una de las cosas que cambia respecto al antiguo Plan Moves es que el reparto de las ayudas está centralizado, es decir, que ya no depende de las comunidades autónomas. Ahora, todo se maneja a través del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Para conseguir las ayudas del Plan Auto+, que son de máximo 4.500 euros para turismos, lo primero que hay que saber es qué coche elegir. Los eléctricos o de hidrógeno se llevan un 50% de ese total y los PHEV y REEV, un 25%. Después se calcula el precio. Si el modelo elegido cuesta un máximo de 35.000 euros antes de impuestos, se suma otro 25%. Si son entre 35.000 y 45.000 euros, solo un 15%. Los coches pueden ser nuevos o estar adquiridos por un concesionario o punto de venta con fecha de primera matriculación posterior al 1 de enero del 2025.
Finalmente llegan los criterios europeos. Si el coche está fabricado o ensamblado en la Unión Europea, se suma un 15% a la ayuda a recibir y si la batería, junto con el paquete de celdas, esta fabricada en la UE, otro 10%.
Se solicitan a través del concesionario
¿Cómo se solicitan las ayudas? Lo más fácil es hacerlo a través del concesionario o la empresa de renting, en el caso, siempre que sean puntos de venta adheridos al programa del Ministerio de Industria. En este caso, el comprador no tiene que verse en nada, ya que será el vendedor quien se encargue de tramitar todo en su favor. Además, los concesionarios deben sumar un descuento comercial de al menos 1.000 euros a la hora de vender el coche
Por otro lado, sí que es posible solicitar las ayudas del plan Auto+ a través de la plataforma online habilitada para ello. En este caso, habrá que estar atento de disponer de la documentación requerida para ello y el trámite podrá realizarse una vez que la resolución esté publicada en el BOE.
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