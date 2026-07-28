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La herramienta de la DGT para saber qué carreteras están cortadas por incendios

Gracias al mapa de la DGT los usuarios pueden conocer el estado del tráfico y las incidencias activas en cada carretera de la red española

El mapa de la DGT muestra las carreteras cortadas por incendios.

El mapa de la DGT muestra las carreteras cortadas por incendios. / DGT

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Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
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Estos días hay varios puntos de la geografía española que están siendo asolados por el fuego. En Ávila, Madrid, Toledo, Castellón...

Además del desastre natural que dejarán las llamas a su paso, los conductores que vayan a salir a la carretera con motivo de las vacaciones deberán estar atentos, ya que los incendios pueden haber provocado el corte total de algunas carreteras.

Del mismo modo, el humo y el polvo pueden dificultar la circulación, afectando gravemente a la visibilidad.

Cómo acceder al mapa de la DGT

La mejor manera de saber si alguna carretera está afectada por los incendios activos en España es consultar el mapa interactivo de la DGT.

Una vez dentro de la página web, hay que ir al submenú información del tráfico y entrar a la plataforma del mapa interactivo, donde se encuenta el acceso directo a esta herramienta.

Hay que asegurarse de seleccionar, en las pestañas superiores, Información de carreteras, aunque también es útil consultar las previsiones para los próximos días.

En el mapa aparecerán varios iconos, que hacen alusión a diferentes incidencias que afectan al tráfico. Son los que muestran un coche con unos puntitos alrededor los que marcan problemas causados por la meteorología. En este caso, incendios.

Cómo saber qué incidencias hay

Al pulsar sobre ellos se abrirá más información sobre si la carretera está operativa o cortada en el momento.

Mapa de la DGT.

Mapa de la DGT. / DGT

Los colores que aparecen sobre estos emoticonos también tienen su significado. El color negro significa el corte total de la carretera, mientras que el rojo implica dificultad para la circulación o también un corte total. En el globo explicativo que aparece sobre cada incidencia se indica el estado de la vía.

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En el lateral hay un menú en el que se recogen todas las incidencias de las carreteras. Igualmente, se pueden filtrar las mismas por provincia, población, carretera y punto kilométrico.

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Para acaba de confirmar, siempre se puede consultar el Twitter de la DGT, donde aparecen los avisos de última hora en relación con el tráfico y el estado de las carreteras.

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La herramienta de la DGT para saber qué carreteras están cortadas por incendios

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