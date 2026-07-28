La herramienta de la DGT para saber qué carreteras están cortadas por incendios

Estos días hay varios puntos de la geografía española que están siendo asolados por el fuego. En Ávila, Madrid, Toledo, Castellón...

Además del desastre natural que dejarán las llamas a su paso, los conductores que vayan a salir a la carretera con motivo de las vacaciones deberán estar atentos, ya que los incendios pueden haber provocado el corte total de algunas carreteras.

Del mismo modo, el humo y el polvo pueden dificultar la circulación, afectando gravemente a la visibilidad.

Cómo acceder al mapa de la DGT

La mejor manera de saber si alguna carretera está afectada por los incendios activos en España es consultar el mapa interactivo de la DGT.

Una vez dentro de la página web, hay que ir al submenú información del tráfico y entrar a la plataforma del mapa interactivo, donde se encuenta el acceso directo a esta herramienta.

Hay que asegurarse de seleccionar, en las pestañas superiores, Información de carreteras, aunque también es útil consultar las previsiones para los próximos días.

En el mapa aparecerán varios iconos, que hacen alusión a diferentes incidencias que afectan al tráfico. Son los que muestran un coche con unos puntitos alrededor los que marcan problemas causados por la meteorología. En este caso, incendios.

Cómo saber qué incidencias hay

Al pulsar sobre ellos se abrirá más información sobre si la carretera está operativa o cortada en el momento.

Mapa de la DGT. / DGT

Los colores que aparecen sobre estos emoticonos también tienen su significado. El color negro significa el corte total de la carretera, mientras que el rojo implica dificultad para la circulación o también un corte total. En el globo explicativo que aparece sobre cada incidencia se indica el estado de la vía.

En Directo

Extinguido el incendio en Navalcán (Toledo) tras 10 horas de intensos trabajos y un operativo de 75 efectivos El incendio forestal declarado ayer lunes en el término municipal de Navalcán quedó completamente extinguido a las 22:22 horas del mismo día tras diez horas de intervención. Los trabajos de extinción contaron con un dispositivo del Plan Infocam, compuesto por 75 efectivos y 15 medios terrestres y aéreos. El fuego fue declarado a las 12:32 horas del lunes después del aviso de un particular. Rápidamente, un dispositivo de extinción, en el que participaron medios terrestres y aéreos, se trasladaron a la zona con el objetivo de impedir que el incendio pudiera propagarse en una jornada marcada por el aviso de las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales. Amplíe aquí la información de María Saiz.

May Mariño La provincia de Toledo sale de la emergencia nacional La provincia de Toledo sale del ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, que sigue vigente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado la orden que establece el cese de la situación operativa 3 de protección civil en el ámbito territorial de la provincia de Toledo. La gestión de la emergencia desciende a la situación operativa 2 del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM), y la dirección pasa a las autoridades competentes de la comunidad autónoma. La evolución favorable de los incendios forestales declarados en la provincia de Toledo ha permitido una reducción significativa de la situación de riesgo, posibilitando, entre otras medidas, el realojo de la práctica totalidad de la población que había sido evacuada.

Sánchez: "El negacionismo (climático) se va abriendo camino" En el turno de preguntas, el presidente volvió a abordar el tema de los incendios. Se abrió a la posibilidad de reunirse con las CCAA en una Conferencia de Presidentes pero señaló que hay autonomías donde se están formando gobiernos entre PP y Vox que invitan a pensar que "lo que hay no es voluntad de luchar contra la emergencia climática si no de lo contrario. El negacionismo se va abriendo camino", dijo

Preparan las inspecciones para la vuelta a casa de la población en Madrid tras el incendio El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), para iniciar reconocimientos e inspecciones de la sierra oeste afectada por los incendios para evaluar la seguridad, con el objetivo de planificar la vuelta de la población a sus casas. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se han reunido en el Puesto de Mando Avanzado (Navalcarnero) con alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio en la sierra oeste, para explicarles las actuaciones previstas. Se trata de adelantar y tener planificado un retorno ordenado de las personas evacuadas en cuanto sea posible en condiciones de seguridad y facilitar el realojo de quienes no puedan volver a sus viviendas por los daños ocasionados por el fuego, ha explicado el Ejecutivo madrileño.

El humo de los incendios obliga a Francia a distribuir millones de mascarillas FFP2 Las autoridades alertan del deterioro de la calidad del aire en Nueva Aquitania mientras el megaincendio de Gironda da un respiro a los bomberos.

En el lateral hay un menú en el que se recogen todas las incidencias de las carreteras. Igualmente, se pueden filtrar las mismas por provincia, población, carretera y punto kilométrico.

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Para acaba de confirmar, siempre se puede consultar el Twitter de la DGT, donde aparecen los avisos de última hora en relación con el tráfico y el estado de las carreteras.