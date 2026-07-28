6 consejos para conducir con seguridad y proteger el vehículo durante la Operación Salida

El verano incrementa las exigencias a las que se somete el vehículo. Las altas temperaturas, el calor del asfalto, los trayectos largos, los atascos y el uso intensivo de la climatización pueden afectar a su estado y a la seguridad durante la conducción. Por eso, antes de salir a la carretera y durante los meses de más calor, conviene revisar algunos elementos básicos y adaptar la forma de conducir para evitar averías, sobrecalentamientos o situaciones de riesgo.

Con este objetivo, Northgate Renting Flexible, compañía líder y pionera en renting flexible en España, recoge una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a conductores particulares y profesionales a cuidar el vehículo y conducir con mayor seguridad durante los meses de verano.

1.Revisar los neumáticos

Los neumáticos son uno de los elementos más sensibles a las altas temperaturas, ya que el calor del asfalto y el uso prolongado pueden afectar a su presión y a su desgaste. Circular con una presión inadecuada puede aumentar el consumo, reducir la estabilidad del vehículo y comprometer la seguridad.

Por eso, es recomendable comprobar la presión en frío, revisar el dibujo y asegurarse de que no existen cortes, deformaciones o signos de desgaste irregular.

2.Comprobar líquidos

Northgate recomienda prestar especial atención a los líquidos del vehículo durante el verano, cuando el motor trabaja bajo condiciones más exigentes. Comprobar el nivel del líquido refrigerante es especialmente importante durante esta época del año, porque ayuda a evitar el sobrecalentamiento del motor en días de altas temperaturas, trayectos largos o situaciones de tráfico intenso.

Además, revisar el aceite, el líquido de frenos y el limpiaparabrisas ayuda a prevenir averías y a garantizar un funcionamiento adecuado del vehículo.

Revisar el aceite, el líquido de frenos y el limpiaparabrisas ayuda a prevenir averías y a garantizar un funcionamiento adecuado del vehículo. / FPK

3.Cuidar la climatización

El aire acondicionado es fundamental para viajar con mayor confort y evitar la fatiga provocada por el calor. Antes de iniciar la marcha, conviene ventilar el vehículo si ha estado estacionado al sol y, después, utilizar la climatización de forma progresiva. Un uso adecuado ayuda a reducir el esfuerzo del sistema y mejora el bienestar de los ocupantes.

Además, revisar filtros y comprobar que el aire acondicionado funciona correctamente puede evitar fallos en los momentos de mayor necesidad.

4.Planificar la ruta y evita las horas de más calor

Desde Northgate se recomienda, siempre que sea posible, evitar los desplazamientos en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más elevadas. Planificar el trayecto, consultar el estado del tráfico y prever paradas permite reducir la exposición al calor y evitar situaciones de estrés al volante.

En trayectos largos, hacer descansos frecuentes, hidratarse y mantener una temperatura adecuada dentro del vehículo son medidas básicas para conducir con mayor seguridad.

5.Prestar atención a la batería y a la carga del vehículo

Aunque suele asociarse más al invierno, la batería también puede verse afectada por las altas temperaturas. El calor puede acelerar su desgaste, especialmente en coches que permanecen muchas horas estacionados al sol o que realizan trayectos cortos de forma continuada.

Además, una carga excesiva del vehículo puede aumentar el esfuerzo del motor, elevar el consumo y afectar a la estabilidad. Distribuir bien el peso y evitar transportar elementos innecesarios ayuda a mejorar el comportamiento del coche.

6.Conducción más suave y preventiva

Las altas temperaturas y los desplazamientos largos hacen especialmente recomendable una conducción tranquila y controlada. Por ello, Northgate aconseja evitar acelerones, frenazos bruscos y velocidades irregulares, medidas que contribuyen a reducir el consumo, limitar el desgaste mecánico y mejorar la seguridad. También es importante mantener la distancia adecuada y prestar atención a cualquier señal anómala del vehículo, como testigos de temperatura, ruidos extraños o pérdida de potencia.

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Con estas recomendaciones, Northgate Renting Flexible refuerza su compromiso con la seguridad vial, especialmente en una época del año en la que el coche se convierte en una herramienta clave tanto para los desplazamientos personales como profesionales.