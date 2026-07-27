El subidón del combustible dispara un 107% la demanda del coche eléctrico de ocasión

El bolsillo del conductor manda. En marzo de 2026, el precio de la gasolina marcó su máximo histórico en España al alcanzar los 1,629 €/l tras las tensiones en Oriente Medio. La respuesta del mercado no se hizo esperar: al mes siguiente, el interés por los vehículos eléctricos de ocasión (VO) se disparó un espectacular 106,7%, marcando el mayor pico de demanda en lo que va de año.

Este auge del interés se produce en un momento de cambio de tendencia en las tarifas. Tras 15 meses consecutivos de bajadas, el precio medio de oferta del eléctrico de segunda mano ha vuelto a encarecerse un 6%, cerrando la primera mitad del año en los 31.661 euros, según el informe ElectricarVO elaborado por el portal coches.net y GANVAM. Este incremento responde principalmente a la fuerte presencia de unidades seminuevas en el catálogo disponible: casi la mitad del stock (47,2%) tiene entre uno y tres años de antigüedad.

Por regiones, Extremadura (37.890 €) y Murcia (35.807 €) registran los precios medios de oferta más elevados, mientras que La Rioja (26.460 €) se sitúa como la comunidad más accesible.

El repunte de la demanda se ha traducido en operaciones concretas:

Las ventas de eléctricos puros de ocasión alcanzaron las 18.677 unidades entre enero y junio, lo que representa un aumento del 45% respecto al año anterior.

alcanzaron las entre enero y junio, lo que representa un aumento del respecto al año anterior. La inmensa mayoría de las transacciones correspondieron a vehículos de menos de tres años.

correspondieron a vehículos de menos de tres años. Los modelos más vendidos en el mercado de ocasión han sido el Tesla Model 3, el Tesla Model Y y el Renault Zoe.

Entre el deseo y la realidad: brecha de presupuesto, barreras e incentivos

El mercado del vehículo eléctrico muestra una fidelidad casi absoluta: el 98% de los usuarios actuales volvería a comprar uno. Además, aunque la mayoría sigue prefiriendo un coche nuevo (58%), un significativo 42% de los potenciales compradores ya contempla la opción de la segunda mano para dar el salto a la movilidad cero emisiones.

Sin embargo, los datos de percepción analizados por coches.net revelan una importante brecha financiera entre lo que el comprador espera pagar y la realidad del mercado:

Eléctrico de ocasión: El presupuesto medio del comprador es de 20.415 euros , mientras que el precio real de oferta se sitúa en los 30.588 euros .

El presupuesto medio del comprador es de , mientras que el precio real de oferta se sitúa en los . Eléctrico nuevo: Los usuarios aspiran a gastar 27.565 euros, frente a un precio medio real que alcanza los 41.983 euros.

Esta diferencia convierte al precio en el principal obstáculo para adquirir un modelo nuevo (71%), mientras que en la segunda mano la tarifa pasa a un segundo plano y solo frena al 13% de los interesados. En el mercado de ocasión, las verdaderas barreras son transversales: la infraestructura de carga insuficiente (criticada por el 70% de los usuarios), la incertidumbre sobre la autonomía y las dudas respecto a la batería.

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Por otro lado, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) influye en la decisión de compra del 58% de los usuarios, y el 51% afirma que las ayudas públicas serían determinantes. En este escenario, patronales y expertos insisten en que descarbonizar exige renovar el parque automovilístico, reclamando un plan nacional de incentivos urgente que incluya también a los vehículos usados de hasta cinco años.