QJ Motor eleva el listón con las nuevas SRK 800 y SRK 800RR

QJ Motor continúa ampliando su ofensiva en Europa y lo hace entrando de lleno en una de las categorías con mayor peso del mercado. La firma china presenta las nuevas SRK 800 y SRK 800RR, dos motocicletas desarrolladas sobre una misma plataforma que llegan con un argumento cada vez menos habitual: un motor tetracilíndrico. En un segmento donde la mayoría de fabricantes ha apostado por los propulsores bicilíndricos, QJ Motor recupera una configuración que muchos aficionados siguen asociando con un funcionamiento refinado, una entrega de potencia progresiva y un sonido muy característico.

QJ SRK 800 / QJ Motor

La SRK 800 representa la versión naked de la familia. Su diseño apuesta por unas líneas musculosas, un frontal compacto y una posición de conducción pensada para combinar el uso diario con una conducción deportiva cuando la carretera se retuerce. A su lado aparece la SRK 800RR, que añade un carenado integral y una estética claramente inspirada en la competición, reflejo de la presencia internacional de QJ Motor tanto en el Mundial de Superbike como en Moto2.

Ambas comparten un motor de cuatro cilindros en línea, 778 centímetros cúbicos y distribución DOHC de 16 válvulas que desarrolla 95 CV a 10.000 rpm y un par máximo de 75 Nm a 8.500 rpm. Además, estará disponible una versión limitable a 35 kW para que también pueda ser conducida con el permiso A2. La gestión electrónica corre a cargo de Magneti Marelli e incorpora tres modos de conducción: Rain, Normal y Sport, adaptando la respuesta del acelerador a cada situación.

QJ SRK 800RR / QJ Motor

Más allá del motor, QJ Motor ha puesto el foco en ofrecer un equipamiento que hasta hace poco estaba reservado a modelos considerablemente más caros. Chasis y basculante son de aluminio para reducir peso y mejorar la rigidez, mientras que las suspensiones recurren a Marzocchi con una horquilla invertida de 41 milímetros completamente regulable y un monoamortiguador trasero también ajustable en precarga y extensión.

El apartado de frenos también habla con acento italiano. En el eje delantero monta un doble disco de 320 milímetros con pinzas Brembo radiales de cuatro pistones y bomba radial de la misma firma, mientras que detrás equipa un disco de 260 milímetros con pinza Brembo de doble pistón. Todo ello asistido por un ABS Bosch 9.3MP con función en curva y un control de tracción desconectable, un conjunto de ayudas electrónicas que se ha convertido en un argumento cada vez más valorado por los usuarios.

QJ SRK 800RR / QJ Motor

La dotación tecnológica continúa con un cambio rápido bidireccional, control de crucero, iluminación Full LED, pantalla TFT con conectividad para el teléfono inteligente y monitorización de la presión de los neumáticos. Las manetas regulables y los neumáticos Pirelli Angel GT completan un equipamiento que pretende situar a las nuevas SRK 800 entre las propuestas más completas de su categoría.

La diferencia entre ambos modelos se encuentra principalmente en su filosofía. La SRK 800 prioriza una ergonomía más cómoda y un depósito de 17,5 litros, mientras que la SRK 800RR adopta una postura de conducción más deportiva, un depósito de 16 litros y un carenado diseñado para mejorar la protección aerodinámica y reforzar su imagen de superbike de carretera.

QJ SRK 800 / QJ Motor

QJ Motor completa su propuesta con una política comercial agresiva. La SRK 800 llegará al mercado español por 7.499 euros y la SRK 800RR por 7.999 euros. Ambos modelos incluirán seis años de garantía y seguro a terceros durante el primer año, una combinación con la que la marca pretende reforzar la confianza del cliente en una gama cada vez más ambiciosa.

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Sobre el papel, las cifras y el equipamiento sitúan a estas dos motocicletas entre las novedades más interesantes de la temporada. La incógnita pendiente será comprobar en una futura toma de contacto si la puesta a punto del conjunto y el refinamiento del motor están a la altura de una ficha técnica que, al menos sobre el papel, invita a mirar a QJ Motor desde una perspectiva muy diferente a la de hace apenas unos años.