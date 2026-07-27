KGM recorre España junto al influencer 'Brosjaca' en apoyo a la lucha contra el cáncer

KGM respalda el reto solidario "50 días, 50 provincias" impulsado por Josué Jaime Caparrós, conocido como 'Brosjaca', haciendo posible el desarrollo de esta iniciativa mediante la cesión de un vehículo que será esencial para completar el recorrido por toda España.

El proyecto tiene como objetivo concienciar sobre la lucha contra el cáncer y recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Durante 50 días consecutivos, 'Brosjaca' recorrerá las 50 provincias españolas para celebrar un encuentro solidario en cada una de ellas, donde realizará el número de burflips correspondiente al día de su reto anual. Además, cada jornada está abierta a la participación del público, invitando a cientos de personas a sumarse al desafío y contribuir a dar visibilidad a la causa.

Más allá del esfuerzo físico que supone completar este recorrido, el reto exige una importante organización logística. El calendario obliga a enlazar una provincia con otra en apenas unas horas, recorriendo miles de kilómetros para cumplir con cada cita prevista.

En este contexto, la cesión de un KGM Musso resulta clave para garantizar la movilidad necesaria durante todo el desafío, permitiendo que 'Brosjaca' pueda centrar sus esfuerzos en el verdadero objetivo del proyecto: recaudar fondos, sensibilizar a la sociedad y apoyar la investigación contra el cáncer.

El nuevo KGM Musso destaca por un diseño renovado y por una propuesta que combina robustez, tecnología y capacidades todoterreno. Está equipado con un motor diésel LET de 2,2 litros y 202 CV, disponible con transmisión manual o automática de seis velocidades, asociado a un sistema de tracción total conectable (4WD) con caja reductora y bloqueo del diferencial trasero. El conjunto se completa con un avanzado paquete de 21 asistentes a la conducción (ADAS) y un interior completamente digitalizado, con cuadro de instrumentos y pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, ambos con conectividad inalámbrica.

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Por todo ello, y por su fiabilidad y comportamiento solvente tanto en carretera como fuera de ella, el nuevo Musso es el aliado idóneo para un proyecto como "50 días, 50 provincias", aportando la máxima eficiencia y seguridad durante cada etapa del recorrido.