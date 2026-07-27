Grecia despliega uno de los sistemas de control del tráfico más avanzados de Europa

La inteligencia artificial llega a numerosos ámbitos y el tráfico y la seguridad vial no iban a dejar de estar en ese listado. En la Unión Europea hay varios países aplicando estas nuevas tecnologías en las carreteras tanto para detectar de manera más efectiva las infracciones como para recoger la información y prevenir accidentes.

Según un informe de la OCDE, un tercio de los países de la UE han puesto en marcha algún tipo de iniciativa de inteligencia artificial para la gestión del tráfico, pero ahora hay uno que ha conseguido elevar estas estrategias a otro nivel.

Se trata de Grecia, donde se ha puesto en marcha sistema de gestión inteligente del tráfico con un proyecto que combina cámaras, drones, inteligencia artificial y análisis masivo de datos para mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación. La principal novedad es que el país pretende integrarlas en una única plataforma nacional capaz de gestionar el tráfico en tiempo real.

Todo empezará en la región de Ática con la instalación de 388 nuevas cámaras inteligentes en alrededor de un centenar de cruces. Estas se sumarán a una red que, cuando esté completamente desplegada, contará con cerca de 1.000 cámaras conectadas a un centro de control. Además, la plataforma reunirá información procedente de 24 fuentes de datos distintas, lo que permitirá conocer el estado de la circulación prácticamente al instante. Durante la fase piloto ya se han tramitado unas 4.000 multas electrónicas, un anticipo del funcionamiento del sistema.

La integración de todas estas herramientas en un mismo ecosistema digital es la diferencia respecto a otros sistemas europeos. La inteligencia artificial permitirá detectar automáticamente infracciones, analizar el tráfico en tiempo real, coordinar la actuación de la policía y agilizar la tramitación de las sanciones, pasando de un modelo basado en dispositivos independientes a otro sustentado en el intercambio continuo de datos.

Cómo se usa la inteligencia artificial para el tráfico en la UE

Bruselas apuesta por la digitalización de la movilidad a través de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y preparar las carreteras para la llegada del vehículo conectado. La idea es que vehículos, infraestructuras y centros de control puedan intercambiar información en tiempo real para gestionar mejor la circulación y responder con mayor rapidez ante accidentes, retenciones o incidencias y el programa de Grecia cumple exactamente con estos objetivos.

No obstante, Grecia no parte de cero. Otros países europeos ya emplean tecnologías similares, aunque normalmente de forma más específica. Por ejemplo, Francia dispone de una amplia red de radares y cámaras inteligentes para controlar la velocidad, el uso de carriles reservados o el respeto a los semáforos; Italia utiliza plataformas de gestión del tráfico en muchas de sus grandes ciudades y sistemas automatizados para controlar el acceso a las zonas de tráfico limitado y los Países Bajos son uno de los referentes europeos en movilidad inteligente gracias al uso de sensores, cámaras y sistemas que adaptan la circulación en función del tráfico en tiempo real.

España y el tráfico conectado

España también avanza en esta dirección, aunque todavía no cuenta con un sistema tan integrado como el que plantea Grecia. La Dirección General de Tráfico ya dispone de centros de gestión que reciben información en tiempo real de miles de cámaras, sensores y paneles repartidos por la red viaria. A ello se suman las cámaras capaces de detectar automáticamente el uso del cinturón de seguridad o del teléfono móvil al volante, además de los drones que la DGT emplea para labores de vigilancia y regulación del tráfico.

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El siguiente paso pasa por la digitalización de las infraestructuras. España ha actualizado recientemente el marco de los Sistemas Inteligentes de Transporte para facilitar el intercambio de datos entre administraciones, carreteras y vehículos, una estrategia que se complementa con proyectos como DGT 3.0 y la baliza V16 conectada.