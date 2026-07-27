El Evo 6 HEV con motor híbrido está disponible por menos de 30.000 euros

El Evo 6 HEV llega al mercado por un precio “desde” de 29.900 euros al financiarlo. Su precio recomendado es de 33.900 euros e incluye transporte, pintura metalizada, IVA e impuesto de matriculación. Con esta versión, Evo estrena en España un sistema híbrido autorrecargable y completa una gama que ya contaba con alternativas de gasolina y Thermohybrid de gasolina y GLP.

Evo 6 HEV / Evo

La etiqueta ECO que luce este modelo es uno de los principales argumentos para quienes necesitan acceder a zonas de bajas emisiones. Este SUV de tamaño medio combina un motor de gasolina 1.5 turbo de cuatro cilindros y 170 CV con un propulsor eléctrico de 75 CV (no hay cifra oficial de potencia combinada). La transmisión es automática DHT, de una sola marcha, y la tracción es delantera.

Las cifras disponibles separan las prestaciones de ambos motores y no ofrecen una potencia conjunta del sistema. El propulsor térmico entrega 280 Nm entre 2.500 y 3.500 rpm, mientras que el eléctrico alcanza 300 Nm. La batería es de polímero de litio, tiene 2,0 kWh y refrigeración líquida.

El consumo combinado homologado es de 6,1 l/100 km WLTP, con unas emisiones de 142 g/km de CO2. La velocidad máxima se fija en 180 km/h. No se ha facilitado el dato de aceleración de 0 a 100 km/h, de modo que habrá que esperar para valorar mejor la respuesta en incorporaciones y adelantamientos.

Interior del Evo 6 HEV / MASSIMILIANO SERRA

El Evo 6 HEV mide 4,595 metros de largo, 1,865 de ancho y 1,680 de alto. La batalla alcanza 2,715 metros y el habitáculo está configurado para cinco plazas. El maletero anuncia 450 litros con los asientos en uso y hasta 1.500 litros al abatirlos.

El peso en orden de marcha es de 1.775 kilos y el depósito admite 55 litros. La suspensión delantera recurre a un esquema McPherson independiente con barra estabilizadora, mientras que detrás monta un sistema independiente Multi-Link. Los neumáticos son 235/55 R19 y los frenos delanteros utilizan discos ventilados.

El equipamiento de serie reúne techo panorámico, cristales tintados y climatizador automático. También incluye cámara de 360 grados en alta definición, sensores de aparcamiento y una doble pantalla de 10,5 pulgadas. La tapicería es de ecopiel y el asiento del conductor dispone de calefacción y ventilación.

Interior del Evo 6 HEV / MASSIMILIANO SERRA

La dotación de seguridad incorpora ocho airbags y varias ayudas a la conducción. Entre ellas figuran el control de crucero adaptativo, la detección de ángulo muerto y la alerta de salida de carril. También aparecen el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión frontal y el asistente en atascos.

La iluminación delantera y trasera es LED, los retrovisores son plegables y el acceso se realiza mediante llave inteligente. Se añaden seis altavoces, conexión Bluetooth, volante de cuero con mandos multifunción y un compartimento refrigerado. La oferta de colores contempla Moon Grey, Black, Red, Grass Green, White y Jade Green.

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El Evo 6 HEV es una propuesta fácil de entender y que realmente funciona bien en nuestro país: es un SUV de atractivo aspecto y medidas contenidas que ofrece etiqueta ECO, un equipamiento amplio de serie y un precio de acceso ligado a financiación accesible. Ahora solo queda comprobar si esos ingredientes logran crear una receta que guste realmente a los compradores.