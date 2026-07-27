Novedad
El Evo 6 HEV con motor híbrido está disponible por menos de 30.000 euros
El primer híbrido convencional de Evo en España combina un motor turbo de 170 CV con otro eléctrico de 75 CV, cambio automático DHT y una batería de 2 kWh
El Evo 6 HEV llega al mercado por un precio “desde” de 29.900 euros al financiarlo. Su precio recomendado es de 33.900 euros e incluye transporte, pintura metalizada, IVA e impuesto de matriculación. Con esta versión, Evo estrena en España un sistema híbrido autorrecargable y completa una gama que ya contaba con alternativas de gasolina y Thermohybrid de gasolina y GLP.
La etiqueta ECO que luce este modelo es uno de los principales argumentos para quienes necesitan acceder a zonas de bajas emisiones. Este SUV de tamaño medio combina un motor de gasolina 1.5 turbo de cuatro cilindros y 170 CV con un propulsor eléctrico de 75 CV (no hay cifra oficial de potencia combinada). La transmisión es automática DHT, de una sola marcha, y la tracción es delantera.
Las cifras disponibles separan las prestaciones de ambos motores y no ofrecen una potencia conjunta del sistema. El propulsor térmico entrega 280 Nm entre 2.500 y 3.500 rpm, mientras que el eléctrico alcanza 300 Nm. La batería es de polímero de litio, tiene 2,0 kWh y refrigeración líquida.
El consumo combinado homologado es de 6,1 l/100 km WLTP, con unas emisiones de 142 g/km de CO2. La velocidad máxima se fija en 180 km/h. No se ha facilitado el dato de aceleración de 0 a 100 km/h, de modo que habrá que esperar para valorar mejor la respuesta en incorporaciones y adelantamientos.
El Evo 6 HEV mide 4,595 metros de largo, 1,865 de ancho y 1,680 de alto. La batalla alcanza 2,715 metros y el habitáculo está configurado para cinco plazas. El maletero anuncia 450 litros con los asientos en uso y hasta 1.500 litros al abatirlos.
El peso en orden de marcha es de 1.775 kilos y el depósito admite 55 litros. La suspensión delantera recurre a un esquema McPherson independiente con barra estabilizadora, mientras que detrás monta un sistema independiente Multi-Link. Los neumáticos son 235/55 R19 y los frenos delanteros utilizan discos ventilados.
El equipamiento de serie reúne techo panorámico, cristales tintados y climatizador automático. También incluye cámara de 360 grados en alta definición, sensores de aparcamiento y una doble pantalla de 10,5 pulgadas. La tapicería es de ecopiel y el asiento del conductor dispone de calefacción y ventilación.
La dotación de seguridad incorpora ocho airbags y varias ayudas a la conducción. Entre ellas figuran el control de crucero adaptativo, la detección de ángulo muerto y la alerta de salida de carril. También aparecen el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión frontal y el asistente en atascos.
La iluminación delantera y trasera es LED, los retrovisores son plegables y el acceso se realiza mediante llave inteligente. Se añaden seis altavoces, conexión Bluetooth, volante de cuero con mandos multifunción y un compartimento refrigerado. La oferta de colores contempla Moon Grey, Black, Red, Grass Green, White y Jade Green.
El Evo 6 HEV es una propuesta fácil de entender y que realmente funciona bien en nuestro país: es un SUV de atractivo aspecto y medidas contenidas que ofrece etiqueta ECO, un equipamiento amplio de serie y un precio de acceso ligado a financiación accesible. Ahora solo queda comprobar si esos ingredientes logran crear una receta que guste realmente a los compradores.
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