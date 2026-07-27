Así es el coche de Ferran Torres, valorado en unos 50.000 euros

Tras convertirse en el autor del histórico gol en la prórroga frente a Argentina que dio a España su segundo Mundial de fútbol, el nombre de Ferran Torres acapara las portadas de todo el planeta. Más allá del hito deportivo, la atención mediática se ha desplazado hacia la vida personal del atacante del FC Barcelona y, muy especialmente, hacia el garaje que custodia en su rutina diaria.

A pesar de ingresar una importante prima tras alzarse con la Copa del Mundo, el futbolista nacido en Foios se desmarca de los ostentosos modelos de gran cilindrada habituales en las plantillas de élite. Torres utiliza un CUPRA León VZ e-Hybrid, un modelo de fabricación nacional valorado en unos 50.000 euros que combina una imagen marcadamente deportiva con una apuesta rotunda por la electrificación.

Ingeniería nacional y rendimiento electrificado

Fruto del acuerdo de patrocinio entre la firma automovilística y el club azulgrana, el compacto fabricado en la planta catalana de Martorell destaca por su esquema propulsor híbrido enchufable. Este sistema combina un motor de gasolina 1.5 TSI con un impulsor eléctrico para rendir una potencia conjunta de 272 CV y 400 Nm de par, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y ofrecer prestaciones solventes sin renunciar a la eficiencia urbana.

Gracias a una batería de 25,7 kWh de capacidad, el vehículo homologa una autonomía 100% eléctrica de hasta 123 kilómetros, lo que le otorga la etiqueta Cero de la DGT para circular sin restricciones por las zonas de bajas emisiones. En su interior, el habitáculo incorpora un salto cualitativo en tecnología con una pantalla táctil de 12,9 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, asientos de tipo deportivo y un completo equipamiento de asistentes a la conducción.

CUPRA León VZ e-Hybrid / CUPRA

Un perfil discreto lejos de los grandes superdeportivos

La elección de este modelo encaja con la personalidad del delantero, quien ha admitido en diversas ocasiones que la conducción no se encuentra entre sus mayores aficiones y que prefiere viajar en el asiento del copiloto siempre que le resulta posible. La practicidad, la conectividad y el confort de un compacto de cinco puertas se imponen así al afán de ostentación, demostrando un perfil mucho más reservado fuera de los terrenos de juego.

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Aunque la prima percibida por la victoria mundialista le permitiría adquirir cualquier superdeportivo del mercado, Ferran Torres mantiene los pies en la tierra con una opción funcional para sus desplazamientos habituales. Mientras celebra el hito que ya forma parte de la historia del fútbol español, el héroe de la final continuará desplazándose al volante de un vehículo que abandona los tópicos del deporte de élite y pone en valor la industria del automóvil del país.