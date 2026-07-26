La Unión Europea diseña un sistema para que los coches limiten la aceleración de forma automática a partir de 2030

La Unión Europea prepara una evolución mucho más estricta del asistente de velocidad inteligente, conocido como ISA, tras comprobar que el modelo de alertas actual no ofrece los resultados esperados. Desde mediados de 2024, este dispositivo es obligatorio en todos los vehículos nuevos matriculados en territorio comunitario, pero su funcionamiento se limita a emitir un pitido cuando se supera el límite de la vía, un aviso molesto que los conductores suelen desactivar mediante un botón. De cara al año 2030, la estrategia de Bruselas cambiará por completo al eliminar estas advertencias sonoras y sustituirlas por una intervención directa en la conducción.

El objetivo de esta dura medida es alcanzar la meta de cero muertes en las carreteras europeas para el año 2050, un plan de seguridad vial cuyas estadísticas se encuentran actualmente estancadas. Debido a que el exceso de velocidad se mantiene como uno de los factores principales en los accidentes de tráfico graves, las autoridades comunitarias han decidido que sea el propio vehículo el que asegure el cumplimiento de las normas. Sin embargo, la tecnología sobre la que se apoya este sistema, basada en cámaras lectoras de señales y mapas por satélite, todavía presenta numerosos fallos de precisión que preocupan al sector.

El nuevo control sobre la aceleración del vehículo y los límites para el conductor

Con la nueva regulación, el software del coche reducirá la aceleración de manera progresiva hasta ajustarla al límite de velocidad de la calzada en cuanto detecte una restricción. Aunque el conductor siga presionando el pedal del acelerador, el vehículo ignorará la orden y no ganará más velocidad, permitiendo únicamente acelerar a fondo en situaciones de emergencia extrema como un adelantamiento. Esta transición de un simple pitido a un recorte físico de la potencia del motor genera dudas, especialmente por los errores habituales de lectura del sistema ante señales deterioradas o carriles adyacentes.

La reacción de las autoridades ante el hecho de que la mayoría de los conductores desconecte el aviso acústico al arrancar el vehículo no ha sido revisar la tecnología, sino estudiar fórmulas para impedir su desactivación. Se planean diseños de software que bloqueen la opción de apagar el sistema durante la marcha o que incrementen la rigidez de la respuesta del coche si se intenta burlar al asistente. De este modo, el usuario perderá la capacidad de decidir sobre la velocidad de su vehículo de manera habitual, quedando supeditado a las lecturas del asistente electrónico.

Euro NCAP endurece sus criterios de evaluación

En paralelo al desarrollo de la futura ley, el organismo independiente Euro NCAP ha decidido elevar la exigencia de sus pruebas de seguridad durante este año 2026. Los exámenes para evaluar el asistente de velocidad ya no se realizarán en pistas de pruebas cerradas, sino en condiciones de tráfico real que incluyan desvíos por obras y meteorología adversa. Para que los fabricantes puedan obtener la máxima calificación de seguridad, tendrán que equipar sus modelos con tecnologías mucho más avanzadas, como cámaras de alta precisión y mapas actualizados constantemente mediante conexiones 5G.

Noticias relacionadas

Esta exigencia de mayor automatización por parte de Euro NCAP convive con otra directiva del propio organismo que obliga a recuperar los botones físicos para las funciones principales del salpicadero a partir de este año 2026. Esta medida busca reducir las distracciones que provocan las pantallas táctiles actuales al obligar al conductor a desviar la mirada de la carretera. Se genera así un escenario donde las instituciones exigen que el coche controle de manera autónoma la velocidad del trayecto, pero demandan al mismo tiempo mandos analógicos y tradicionales para que el usuario gestione el resto del habitáculo.