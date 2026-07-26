Aston Martin recuerda al primer Vanquish con una edición especial

El Aston Martin Vanquish 25 llega para recordar los 5 lustros de uno de los nombres más importantes de la historia reciente de la marca británica. Se trata de una edición especial basada en la tercera generación del deportivo, con acabados específicos y una producción mundial limitada a 50 unidades.

Aston Martin Vanquish 25 / Aston Martin

La mitad se fabricará con carrocería Coupé y la otra mitad como Volante, de modo que habrá 25 ejemplares de cada variante. Los compradores también podrán elegir entre una configuración interior de dos plazas, denominada 2+0, y otra de cuatro asientos, 2+2. El precio no se ha comunicado.

La personalización corre a cargo de Q by Aston Martin, el departamento dedicado a encargos especiales de la compañía. La propuesta toma referencias del primer Vanquish y de la configuración con la que se presentó en 2001, aunque las adapta al diseño y los acabados del modelo actual.

El resultado busca conectar las tres generaciones del Vanquish sin recurrir a una transformación radical. Los cambios se concentran principalmente en la pintura, los emblemas, algunos componentes metálicos y la decoración del habitáculo. Su interés, por tanto, estará más ligado a la exclusividad y al valor conmemorativo que a una mejora de prestaciones respecto al coche del que parte.

Aston Martin Vanquish 25 / Aston Martin

La carrocería utiliza el tono Q Skye Silver, reservado para esta edición, y añade láminas metálicas Q Commission en los umbrales de las puertas y en las lamas del panel trasero. La inscripción de Aston Martin también emplea este acabado, que reaparece en el embellecedor de las salidas de escape.

Las molduras laterales están realizadas en acero inoxidable y la insignia Vanquish 25 permite identificar la serie. Las llantas de aleación forjadas de 21 pulgadas incorporan además un pequeño detalle con forma de V. Son modificaciones discretas, pensadas para diferenciar el coche sin alterar la silueta del Vanquish de tercera generación.

El interior sigue la misma línea. Los revestimientos presentan patrones de perforación y divisiones específicos, mientras que los reposacabezas llevan bordado el logotipo Vanquish 25. También se incluyen inserciones decorativas de Aston Martin grabadas con láser y un botón rojo de arranque y parada situado en la consola central, rodeado por un diseño exclusivo.

Aston Martin Vanquish 25 / Aston Martin

El techo está revestido en Alcantara negra y el cliente podrá escoger entre tres colores para el habitáculo, Onyx Black, Oxford Tan o Phantom Grey. No se han detallado otras posibles combinaciones, opciones de personalización o diferencias de equipamiento entre las carrocerías Coupé y Volante.

Un V12 de 835 CV

Aston Martin mantiene la base técnica del Vanquish presentado en 2024. Su motor V12 biturbo de 5.2 litros desarrolla 835 CV y entrega 1.000 Nm de par. La marca no ha anunciado modificaciones mecánicas específicas para esta edición de aniversario. Con esta configuración, el deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 345 km/h. La carrocería utiliza fibra de carbono y el chasis cuenta con tecnología dinámica propia, aunque no se han facilitado más detalles técnicos sobre su funcionamiento en el Vanquish 25.

Aston Martin Vanquish 25 / Aston Martin

El modelo original fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2001 y abrió una denominación que ha llegado hasta la actual tercera generación. Esta nueva serie recupera algunos elementos visuales de aquel primer coche, pero los integra en el Vanquish más reciente, que mantiene la arquitectura de motor V12 delantero asociada históricamente al modelo.

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La presentación pública del Vanquish 25 tendrá lugar durante la Monterey Car Week de California, celebrada del 10 al 16 de agosto de 2026. Las primeras entregas están previstas a partir del cuarto trimestre de 2026, tanto para el Coupé como para el Volante.