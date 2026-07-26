Cómo afecta el calor al rendimiento y durabilidad de los neumáticos: claves para conducir con seguridad en verano

Las altas temperaturas durante los meses de verano afectan tanto a los vehículos como a los conductores, pero especialmente al único elemento que está en contacto directo con la carretera: los neumáticos. El asfalto absorbe el calor del entorno y puede alcanzar temperaturas hasta dos veces superiores a la temperatura ambiente.

De esta forma, cuando las cubiertas entran en contacto con el asfalto, su temperatura de trabajo en verano se incrementa considerablemente. Esto hace que los materiales de los neumáticos y la interacción entre ellos (diferentes tipos de caucho, acero, capas textiles, aire, etc.) sufran alteraciones por el calor y que, por lo tanto, las exigencias mecánicas a las que están sometidos aumenten.

Las principales consecuencias de las altas temperaturas sobre los neumáticos son las siguientes:

Aumento de la presión interna

Cuando aumentan las temperaturas en verano, los neumáticos tienen más dificultad para disipar el calor acumulado en funcionamiento. Como consecuencia, el aire de su interior se expande, provocando un incremento de la presión de inflado. Una presión excesiva puede reducir la superficie de contacto con el asfalto y afectar al comportamiento dinámico del vehículo (menor adherencia, pérdida de estabilidad, etc.).

Menor adherencia y frenada

Un neumático desgastado, a una presión de inflado incorrecta o sometido de forma continuada a temperaturas de trabajo excesivas, puede perder adherencia y eficacia en determinadas maniobras: frenadas de emergencia, cambios bruscos de dirección, etc.

Mayor desgaste de la banda de rodadura

Las altas temperaturas influyen de forma directa en las propiedades del caucho, pudiendo llegar, en situaciones de calor extremo, a alterar ciertas prestaciones del neumático y a que su tasa de desgaste se acelere (sobre todo en viajes largos y/o a velocidades elevadas), lo que hace especialmente importante extremar las revisiones y el mantenimiento.

Mayor riesgo de reventón

Aunque los neumáticos actuales incorporan tecnologías cada vez más avanzadas que mejoran su resistencia y durabilidad, el calor extremo combinado con una presión de inflado por debajo de la recomendada, una carga excesiva, velocidades elevadas sostenidas o daños no detectados en la cubierta, pueden incrementar significativamente el riesgo de fallo estructural (reventones, desprendimiento de la banda de rodadura, etc.).

De cara a los meses de verano, Bridgestone, líder mundial en neumáticos premium y soluciones de movilidad sostenible, te ofrece estos consejos para minimizar el impacto del calor en las prestaciones de las cubiertas y prolongar su vida útil:

Revisar la presión periódicamente

Chequearla como mínimo una vez al mes, y siempre antes de un desplazamiento largo. Es importante considerar que la presión de los neumáticos aumenta con la temperatura, sobre todo en verano. Por tanto, la presión de inflado debe revisarse y ajustarse siempre con los neumáticos fríos (para que la medición sea correcta), y respetando las especificaciones y los valores recomendados por el fabricante del vehículo.

Comprobar el estado del neumático

Verificar regularmente el desgaste de la banda de rodadura y los posibles daños de la cubierta (cortes, arranques, bultos, signos de envejecimiento, etc.). También, en caso de observar desgaste irregular, vibraciones en el volante, o desvíos en la trayectoria del vehículo, realizar alineación y/o equilibrados en un taller especializado.

Evitar sobrecargar el vehículo

Además de incrementar la temperatura de trabajo de las cubiertas y su desgaste, el exceso de peso reduce las prestaciones dinámicas del vehículo (mayor distancia de frenado, menor aceleración, etc.) e incrementa el consumo de combustible.

Moderar la velocidad

Las condiciones de trabajo de los neumáticos son más exigentes a velocidades elevadas. Por ello, se recomienda reducir la velocidad en los viajes largos y durante las horas de mayor calor y, siempre que sea posible, evitar conducir en los momentos de temperaturas más extremas.

Estacionar en zonas de sombra

Esto mejora significativamente el confort en el interior del vehículo al reducir la acumulación de calor, y evita además que los neumáticos permanezcan expuestos a temperaturas excesivamente elevadas.

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Como único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, las altas temperaturas tienen una importante incidencia en los neumáticos: incrementan el desgaste, elevan su presión interna y pueden comprometer su seguridad si no se realiza un mantenimiento y un uso adecuados. Por ello, en la época estival es más importante que nunca realizar periódicamente revisiones preventivas.