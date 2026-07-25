'RooBadge', el nuevo accesorio de Volkswagen diseñado para alejar a los animales de la carretera

Los atropellos a la fauna silvestre representan uno de los mayores peligros en la conducción nocturna y por vías interurbanas. Para atajar un problema que provoca miles de accidentes al año, Volkswagen ha ido un paso más allá del simple diseño automovilístico al convertir el emblemático logotipo de la parrilla frontal en un sistema activo de seguridad capaz de emitir frecuencias de sonido disuasorias.

Bautizado como 'RooBadge', este dispositivo sustituye la insignia tradicional de la marca por un emisor de audio de alta precisión. A diferencia de los silbatos pasivos convencionales, que resultan ineficaces al ser tapados por el propio ruido del motor, este sistema proyecta un haz de sonido direccional a gran distancia por delante del vehículo para advertir a los animales con el tiempo suficiente.

Inteligencia artificial para adaptar el sonido según la zona

La gran innovación tecnológica de este escudo sonoro reside en el uso de aprendizaje automático y geolocalización por GPS. Dado que cada especie reacciona de manera muy diferente ante distintos estímulos acústicos, el vehículo cruza su ubicación exacta con bases de datos en tiempo real sobre la distribución de la fauna local para seleccionar el patrón de audio más efectivo.

En lugar de emitir ruidos genéricos que los animales terminan por ignorar, el sistema reproduce una combinación de señales con significado biológico real, como pisadas de alarma, alertas de aves o pisadas de depredadores. Todo este proceso se gestiona mediante una aplicación integrada en la pantalla del coche que activa la emisión acústica automáticamente al circular por tramos de alto riesgo.

Un objetivo global

Aunque el proyecto se diseñó inicialmente en Australia para reducir las colisiones masivas contra canguros, sus creadores ya trabajan en trasladar esta solución a otros continentes. Los ingenieros de la compañía colaboran con expertos de Europa y Norteamérica para adaptar los patrones sonoros a especies como los ciervos, responsables de un elevado porcentaje de siniestros graves en carreteras europeas.

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Además, con el objetivo de democratizar esta medida de seguridad vial, la firma alemana está desarrollando un soporte universal adaptable a la placa de la matrícula. De este modo, este escudo acústico de protección animal podrá instalarse fácilmente en cualquier tipo de vehículo, independientemente de su fabricante o año de matriculación.