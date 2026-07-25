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Lepas aterriza en España con el L8 Súper Híbrido: tecnología, elegancia y un precio rompedor
El SUV insignia de la marca inicia su comercialización desde 33.990 euros, ofreciendo 279 CV de potencia, 90 km de alcance eléctrico y más de 1.100 km de autonomía total
Lepas inicia su andadura comercial en España de la mano de su modelo insignia, el Lepas L8 Súper híbrido. Este SUV medio entra a competir en el mercado nacional con una sólida propuesta que combina diseño, amplio espacio interior y tecnología avanzada bajo el lema "Conduce tu Elegancia".
Para facilitar su desembarco, la compañía ha desplegado una potente campaña comercial que integra las ayudas del Programa Auto+, descuentos de lanzamiento y una propuesta de financiación al 0% TIN en alianza con Banco Santander. Gracias a estas condiciones, la versión de acceso Essence arranca en los 33.990 euros, mientras que la variante Elegance está disponible desde 36.490 euros. De forma paralela, la marca continúa ampliando su red oficial con la meta de superar los 50 puntos de venta en todo el país antes de que finalice el año.
El modelo destaca por ofrecer un equipamiento de serie muy completo desde el acabado inicial Essence, incorporando pantalla central vertical de 13,2 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, procesador Snapdragon 8155 y software HMI 5.0. También se incluyen llantas de aleación de 19 pulgadas, faros Full LED, cámara panorámica de 540° y acceso/arranque sin llave.
Por su parte, el acabado Elegance añade llantas de 20 pulgadas, techo panorámico eléctrico, aparcamiento automático y remoto, equipo de sonido Sony con cancelación activa de ruido y asientos delanteros eléctricos con calefacción, ventilación y masaje.
Mecánica eficiente de 279 CV y una postventa blindada a 7 años
En el apartado dinámico, el Lepas L8 estrena la tecnología híbrida LSH sobre la arquitectura modular LEX. El sistema combina un motor térmico 1.5 TGDI con motores eléctricos y una batería LFP de 18,4 kWh, ofreciendo una potencia conjunta de 279 CV (205 kW) y un par motor de 365 Nm.
Las cifras de su ficha técnica respaldan su versatilidad para el día a día y los viajes largos:
- Autonomía: Ofrece hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico y supera los 1.100 kilómetros de alcance combinado.
- Prestaciones: Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y firma un consumo medio homologado de 2,2 l/100 km.
- Dimensiones: Sus 4,68 metros de longitud y 2,80 metros de batalla garantizan un gran espacio interior, respaldado por un maletero de 507 litros (ampliable a 1.314 litros).
Lepas respalda su lanzamiento con una garantía de 7 años o 150.000 km, que se eleva a 8 años para la batería y componentes de alto voltaje, junto a tres años de asistencia en carretera. Además, su centro logístico nacional dispone ya del 98% de los recambios en stock, garantizando entregas en taller en solo 24 horas.
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