De Italia a Cabo Norte: recorre 5.000 kilómetros en un ciclomotor de 50cc

Hay sueños que pasan de generación en generación. Es el caso de Matteo, un joven italiano, que acaba de cumplir la promesa que le hizo a su abuelo: viajar sin prisa. Esta promesa tomó importancia con el fallecimiento de su abuelo en 2021, y para cumplirla, se compró una Piaggio Ciao, un ciclomotor con el que ha recorrido 5.000 km en 20 días.

Menos de un mes ha necesitado “Peppino”, que es como Matteo bautizó a su ciclomotor, para recorrer seis países de Europa. El objetivo era claro: llegar a Cabo Norte, pero hacerlo de la forma típica, en avión era demasiado rápido y sencillo.

Viajar sin prisa

La idea de Matteo desde un principio fue llegar al punto más septentrional de Europa, Cabo Norte, en un medio de transporte económico y lento, para así cumplir la promesa que le hizo a su abuelo. Para ello, encontró la aliada perfecta, la Piaggio Ciao. “La vi y me enamoré de ella”, afirma. El jóven italiano se preparó durante más de un año para atravesar seis países, Italia, Austria, Alemania, Suecia, Finlandia y Noruega, antes de llegar al destino final.

Antes de comenzar, tuvo que poner a punto el ciclomotor, "Muchos recambios originales ya no existen, así que tuve que adaptar varios componentes. Fabriqué soportes soldados para montar las alforjas de bicicleta y modifiqué el ciclomotor para que pudiera recorrer miles de kilómetros", explica. También tuvo que planificar al máximo su viaje, ya que con un ciclomotor de 50cc no se puede circular por autopistas ni autovías. También durante la preparación era importante equipar la Piaggio con todo lo necesario. Para ello Matteo colocó tres bolsas en la parte trasera un bidón de cinco litros de gasolina y algunas piezas de recambio.

Un viaje imperfecto

Aunque la travesía fue espectacular, Matteo no olvida los momentos más complicados del viaje. A pesar de creer que llevaba todo bien planificado, descubrió durante el camino que no estaba tan bien preparado. “Me había llevado sobre todo camisetas de manga corta y solo una chaqueta, pensando que el clima sería más suave. En realidad, el viento y la lluvia hacían que se notara mucho más frío. Pronto aprendí que hay que viajar realmente con lo imprescindible", reflexiona. Hubo también problemas con “Peppino”, "El primer día pensé que se me había roto el motor; en realidad, solo era una bujía rota”, a parte de pinchazos de rueda, y tener que apretar los tornillos cada noche.

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Matteo recuerda que hacer un viaje así, aunque es muy bonito, también es muy caro. El jóven italiano gastó unos 200 euros en gasolina en todo el viaje Para ahorrar el máximo siempre dormía en campings, y solía comer pan, atún y comidas sencillas. De esta forma Matteo demuestra que con un poco de organización, cualquiera puede realizar un viaje de este calibre sin disponer de muchos recursos económicos.