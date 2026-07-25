80 años del Jeep Station Wagon, el SUV moderno que cambió la historia del automóvil

Jeep celebra el 80º aniversario de uno de sus modelos más revolucionarios, el Jeep Station Wagon. Presentado originalmente en 1946, justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, este vehículo no solo marcó la adaptación de la marca a las necesidades de la vida civil, sino que redefinió para siempre el concepto de transporte familiar y de aventura al hacer compatibles la robustez militar del Jeep original con el confort familiar y capacidad para hasta siete pasajeros.

En un momento en el que, en Estados Unidos, los automóviles familiares se fabricaban manualmente con costosos y frágiles paneles de madera, los populares "Woodies", Jeep dio un salto tecnológico al presentar la primera furgoneta de pasajeros con una estructura construida íntegramente en acero en América del Norte. Este avance, ideado por el diseñador industrial Brooks Stevens, no solo hizo más sencilla la producción en serie y redujo los costes de mantenimiento, sino que aportó una seguridad y una fiabilidad nunca vistas en el segmento.

Jeep Station Wagon presentado en 1946, justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial / Jeep

Innovación en el diseño y producción en serie

El diseño de Stevens fue una obra maestra de la eficiencia. Sus líneas estaban pensadas para que las prensas de acero, habitualmente limitadas a fabricar piezas para electrodomésticos, pudieran dar forma a su carrocería. El resultado fue un vehículo funcional, con una estética atemporal de paneles bicolores que simulaban la madera, capturando la nostalgia de la época, pero con la tecnología del futuro.

Sin embargo, el verdadero hito llegó en 1949 con la introducción e incorporación del sistema de tracción a las cuatro ruedas. Gracias a ello, el Jeep Station Wagon se convirtió en el primer vehículo de su clase capaz de abandonar el asfalto y adentrarse en terrenos difíciles con una familia a bordo, sentando las bases tecnológicas y conceptuales donde nació el concepto del SUV moderno, un automóvil espacioso, seguro y capaz de llegar a cualquier lugar.

El verdadero hito llegó en 1949 con la introducción e incorporación del sistema de tracción a las cuatro ruedas. / Jeep

El legado pionero de un éxito comercial

Con más de 300.000 unidades producidas hasta el año 1964, el Jeep Station Wagon no solo fue un éxito comercial, sino el pilar sobre el cual se edificó el legado de libertad y aventura de la marca Jeep.

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