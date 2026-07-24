TERA Batteries, nominada a los Premios Innovation Awards de Automechanika Frankfurt 2026 por su innovador modelo de reparación y diagnóstico de baterías para vehículos eléctricos

TERA Batteries ha sido nominada a los Automechanika Frankfurt Innovation Awards 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria mundial de la automoción, en la categoría "Smart Workshop & Service Solutions". La compañía ha sido seleccionada entre 185 candidaturas internacionales, tras la evaluación realizada por un jurado independiente compuesto por expertos del sector, consolidándose como una de las innovaciones más destacadas de esta edición.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con la inauguración de Automechanika Frankfurt 2026, la feria de referencia mundial para el mercado de la posventa de automoción. El certamen reúne cada dos años a miles de fabricantes, distribuidores, talleres, empresas tecnológicas y profesionales procedentes de más de un centenar de países, convirtiéndose en el principal escaparate internacional para las innovaciones que marcarán el futuro del sector.

La nominación reconoce el proyecto "TERA Batteries Smart Workshop & Service Hub for EV Batteries", una planta industrial pionera en Europa especializada en el diagnóstico, caracterización, reparación y valorización de baterías de ion-litio procedentes, principalmente, del vehículo eléctrico.

La propuesta de TERA supone un nuevo concepto de taller inteligente para baterías de vehículos eléctricos, integrando en una única instalación procesos avanzados de diagnóstico, reparación, reacondicionamiento y gestión digital del ciclo de vida de las baterías. Gracias a la incorporación de inteligencia artificial, visión artificial y algoritmos de análisis avanzado, la compañía es capaz de determinar el estado de salud (State of Health - SOH) de una batería en cuestión de minutos, facilitando decisiones rápidas y precisas sobre su reparación, reutilización, segunda vida o reciclaje.

El proyecto también incorpora herramientas como un sistema digital de valoración de baterías y el Pasaporte Digital de Baterías, que garantizan la trazabilidad completa de cada unidad durante todo su ciclo de vida. Todo ello se complementa con la capacidad industrial para reparar módulos y packs dañados, prolongando su vida útil, reduciendo la demanda de materias primas críticas y contribuyendo de forma directa al desarrollo de una economía circular en torno a la movilidad eléctrica. La colaboración estratégica de TERA con la empresa NING SERVICE, perteneciente a la red global de mantenimiento de CATL, uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías, refuerza además el carácter tecnológico e industrial de la iniciativa.

TERA Batteries, nominada a los Premios Innovation Awards de Automechanika Frankfurt 2026 por su innovador modelo de reparación y diagnóstico de baterías para vehículos eléctricos / TERA Batteries

"Esta nominación es un reconocimiento al trabajo que llevamos años desarrollando para transformar la gestión de las baterías de vehículo eléctrico. Demuestra que desde España también se puede liderar la innovación industrial en un sector tan estratégico como la movilidad eléctrica. Para nosotros, estar entre las mejores soluciones del mundo ya supone un enorme orgullo y un estímulo para seguir impulsando una economía más circular y sostenible." afirma David Santiago, CEO y fundador de PCEX Group.

La relevancia de esta nominación adquiere aún mayor valor teniendo en cuenta el prestigio de los Innovation Awards de Automechanika. La propia organización destacó, al comunicar el resultado de la evaluación, que la innovación de TERA había sido seleccionada como una de las nominadas tras el análisis de las 185 propuestas presentadas a nivel internacional, calificando este reconocimiento como un "logro excepcional". Un reconocimiento que sitúa a la empresa española entre las compañías que están impulsando la transformación tecnológica del mercado global de la posventa.

La presencia de TERA Batteries en Automechanika Frankfurt 2026 formará parte de la estrategia internacional de PCEX Group, grupo empresarial al que pertenece la compañía. Bajo un mismo espacio expositivo, el grupo mostrará la complementariedad de sus distintas áreas de negocio con la participación conjunta de PCEX Automotive, especializada en distribución internacional de recambio original para automoción; SiaTruck, centrada en soluciones para vehículo industrial; y TERA.

Esta presencia conjunta permitirá trasladar al mercado internacional la capacidad de PCEX Group para ofrecer soluciones integrales al sector de la automoción, combinando experiencia logística, distribución internacional, innovación tecnológica y servicios avanzados para la nueva movilidad.

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La nominación a los Innovation Awards supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por TERA en los últimos años y refuerza su posicionamiento como uno de los actores europeos con mayor capacidad de innovación en el ámbito del diagnóstico, reparación y reutilización de baterías de vehículo eléctrico, en un momento clave para la consolidación de una movilidad más sostenible y eficiente.