Seat y Cupra cierran el primer semestre de 2026 con un beneficio operativo de 122 millones de euros, 84 millones más que hace un año

Tras seis meses de 2026, los resultados de Seat y Cupra invitan a un cierto optimismo. La compañía española, que dirige Markus Haupt, ha presentado un balance positivo en lo que va de año, ofreciendo un beneficio operativo de 122 millones de euros (frente a los 84 millones del mismo periodo de 2025). Esto supone un crecimiento importante que se basa principalmente en los resultados de las últimas políticas de ajustes y reestructuración llevados a cabo, unidas al incremento de las ventas con 299.700 vehículos entregados desde el mes de enero.

Los ingresos de Seat y Cupra han supuesto un total de 7.700 millones de euros en el primer semestre del año, un 1,3% más que en 2025. Buena parte de este aumento procede del incremento de pedidos de vehículos eléctricos, que lo ha hecho en un 85%. El mayor balance entre coste y beneficio en este tipo de coches es lo que ayuda a mejorar el volumen. La eliminación de los aranceles al Cupra Tavascan también han contribuido a ese mayor margen.

Cupra tira del carro

Cupra mantiene el liderazgo de la compañía con 170.100 coches vendidos en este primer periodo del año (un 7,2% más), apoyándose en un incremento de entregas del 18,5% en el segundo trimestre. Seat, por su parte, entregó 129.600 coches, resultado de una fuerte demanda del nuevo Seat Ibiza (creció un 9,2%). Markus Haupt, CEO de la compañía (y nuevo presidente de la patronal ANFAC), se ha mostrado satisfecho por este balance, aunque mantiene que no hay que bajar la guardia ante un mercado en plena transformación.

Haupt señala que eran conscientes que el año 2026 "sería un año desafiante. Pero nuestros resultados del primer semestre muestran que nuestra empresa avanza en la dirección correcta. Cerramos el primer semestre de 2026 con un beneficio operativo de 122 millones de euros, 84 millones más que hace un año, una señal clara de que nuestra nueva estrategia corporativa está dando resultados. Un ejemplo es nuestro programa de rendimiento -que se basa en una eficiencia operativa mediante una estricta disciplina de costes- , que nos está ayudando a impulsar la excelencia operativa en toda la empresa y a construir las bases para un éxito sostenible a largo plazo", afirma el CEO de la compañía española.

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También destaca que el nuevo Cupra Raval marcará un punto de inflexion. "Aprovechando el impulso de Cupra, la marca sigue batiendo récords en entregas y rendimiento, siendo el Raval nuestro lanzamiento más exitoso hasta la fecha, superado todas las expectativas y duplicando las previsiones de pedidos de clientes . Una prueba sólida de que nuestros esfuerzos están dando frutos. Tenemos la estrategia adecuada. Tenemos el equipo adecuado. Ahora tenemos que seguir cumpliendo".