ICH-X amplía la oferta 4x4 en España con losK2 y K3

El catálogo de ICH-X crece en España con dos modelos dirigidos a un mismo tipo de conductor, aunque con planteamientos muy diferentes. El nuevo ICH-X K2 apuesta por una configuración de todoterreno clásico, mientras que el ICH-X K3 traslada las capacidades de la tracción total a un SUV con un enfoque más orientado al confort y la tecnología. Ambos buscan responder a quienes necesitan salir del asfalto sin limitar el uso diario del vehículo.

ICH-X K2 / ICH-X

El más especializado es el ICH-X K2, un modelo construido sobre un chasis robusto y equipado con tracción 4x4 con reductora, además de diferenciales delantero y trasero bloqueables electrónicamente. La marca lo presenta como una alternativa para afrontar terrenos complicados como barro, nieve, arena o caminos de montaña, alejándose del planteamiento habitual de muchos SUV de aspecto campero.

Bajo el capó monta un motor diésel 2.0 de 162 CV y 380 Nm, asociado a una caja automática de ocho velocidades. A ello se suman una altura libre al suelo de 220 mm y unas dimensiones de 4.645 mm de longitud, datos que buscan favorecer su comportamiento cuando desaparece el asfalto. Su precio parte de 58.500 euros.

ICH-X K2 / ICH-X

El exterior mantiene una imagen claramente orientada al uso fuera de carretera, con pasos de rueda marcados, llantas de 20 pulgadas, estribos laterales y un techo rígido desmontable. En el habitáculo combina un planteamiento funcional con elementos habituales en un turismo actual, como los asientos tapizados en piel, climatizador bizona y una doble pantalla LCD de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También ofrece un maletero de 532 litros, ampliable hasta 965 litros con los respaldos posteriores abatidos.

El ICH-X K3 se sitúa en un terreno distinto. Mantiene la tracción total, pero la combina con un planteamiento más cercano al de un SUV de uso familiar. La marca lo ofrece con un motor 2.0 turbo gasolina de 245 CV o en una variante gasolina + GLP de 238 CV, esta última con etiqueta ECO de la DGT. Ambas versiones recurren a un cambio automático DCT de siete velocidades.

ICH-X K3 / ICH-X

Su sistema Real Time 4WD adapta automáticamente el reparto de par según las condiciones de adherencia y trabaja junto a distintos modos de conducción y programas específicos para superficies de baja tracción. El objetivo es facilitar la conducción tanto en carretera como en pistas o caminos.

El interior pone el acento en el equipamiento. Incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas, un cuadro digital TFT de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, un sistema de sonido Sony con ocho altavoces y una cámara HD de 360 grados con función de visión del chasis, pensada para ayudar al conductor cuando circula por zonas complicadas.

ICH-X K3 / ICH-X

A ello añade elementos de confort como asientos delanteros ventilados, regulación eléctrica con memoria para el conductor, climatizador bizona y un compartimento refrigerado en el reposabrazos delantero. En el apartado de asistentes a la conducción incluye control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, alerta de colisión frontal, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y ayuda en atascos.

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ICH-X K3 / ICH-X

Con 4.785 mm de longitud y una altura libre al suelo de 220 mm, el ICH-X K3 parte de 47.900 euros, una cifra inferior a la del K2 pese a ofrecer un planteamiento diferente. Mientras el primero prioriza las capacidades mecánicas para afrontar terrenos exigentes, el segundo concentra sus argumentos en el confort, el equipamiento y la versatilidad para combinar ciudad, carretera y escapadas fuera del asfalto.