El Grupo Volkswagen reduce casi un 12% su resultado operativo interanual pese a aumentar un 50% su entrega de modelos eléctricos

Tras anunciar hace unas semanas una revolución interna con una reestructuración que se avecina dolorosa, el Grupo Volkswagen ha comunicado sus resultados de la primera mitad del año que arrojan un descenso de su resultado operativo del 11,6%, lo que representa 800 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2025. Este resultado negativo se apoya en el aumento de los gastos (unos 500 millones de euros) relacionados con el cese de la produccion del Volkswagen ID4 en Estados Unidos, además de todos los costes de reestructuración asociados.

No obstante, este bajón global viene acompañado por un 'empate' en cuanto a los ingresos por ventas al firmar 158.100 millones de euros (frente a los 158.400 millones del año pasado). El grupo consiguió entregar en los primeros seis meses de este año 4 millones de vehiculos (unos 400.000 menos que el año 2025) lo que representa un 8,4% de retroceso.

El crecimiento registrado en Sudamérica (+5,2 %), Europa Occidental (+1,3 %) y Europa Central y Oriental (+9,6 %) solo compensó parcialmente las importantes caídas del mercado global en China (-31,6 %); Norteamérica registró un resultado ligeramente positivo durante el primer semestre del año (+0,9 %), tras el crecimiento registrado en el segundo trimestre.

Más eléctricos

Las marcas 'Core' del grupo, entre las que se encuentran Seat y Cupra, registraron un resultado operativo del primer semestre de 2026 ligeramente positivo al alcanzar los 3.600 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Los efectos positivos derivados de la optimización de los costes de los productos, la estricta gestión de los costes y las sinergias dentro del grupo de marcas se reflejan en una ligera mejora del margen operativo y en un aumento de los ingresos, a pesar de un entorno de mercado difícil y de una presión competitiva cada vez mayor.

Desde el grupo destacan la cartera de pedidos de vehículos eléctricos que aumentó en más del 50 % en comparación con finales de 2025, mostrando una cuota de más del 30 %. Con más de 70.000 pedidos, la gama de coches eléctricos urbanos está superando con creces las expectativas. El nuevo Volkswagen ID. Polo y el Cupra Raval serán el motor de ese aumento.

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Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, valora estos resultados con cautela sin caer en el desánimo. "Estamos lanzando nuevos y atractivos vehículos, aplicando de forma sistemática nuestra estrategia de software y reduciendo las inversiones y los gastos generales. Al mismo tiempo, hemos generado un cash flow neto de 3.2 mil millones de euros en el primer semestre del año. A pesar de estos avances, nuestro margen operativo del 3,8 % sigue siendo demasiado bajo y pone de relieve la necesidad de actuar. En un entorno en el que el mercado chino total ha descendido un 20 % y los competidores chinos están aumentando sus exportaciones —y, con ello, la presión competitiva en Europa—, las iniciativas previstas actualmente no son suficientes". La reducción de un 50% de los modelos de la gama del grupo debería apoyar para mejorar esa rentabilidad.