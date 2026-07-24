La DGT activa el 018, la nueva red de rescate y apoyo integral para las víctimas de tráfico

El impacto de un siniestro de tráfico no concluye cuando se apagan las sirenas o la persona recibe el alta hospitalaria, es en ese momento cuando se inicia un complejo camino repleto de dolor, trámites burocráticos y procesos judiciales. Para acompañar a los afectados en esa travesía, la DGT ha puesto en marcha el 018, un teléfono gratuito, accesible y confidencial impulsado junto a las asociaciones de víctimas para ejercer de enlace entre la Administración y la sociedad.

Esta medida fue anunciada por el ministro Fernando Grande-Marlaska tras un balance de más de un millar de fallecidos en carretera el año anterior. El 018 no llega para sustituir al 112 ni al 060, sino para actuar como la puerta de entrada hacia los recursos existentes. Su cometido esencial es reducir la desorientación inicial resolviendo dudas sobre derechos, asesoramiento legal o ayuda psicológica, ofreciendo a los afectados un espacio seguro en el que sentirse escuchados sin ser juzgados.

Especialización profesional ante la fragilidad emocional y jurídica

Detrás de esta línea opera un equipo multidisciplinar compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y abogados que cuentan con una trayectoria consolidada en la atención a colectivos vulnerables. Estos profesionales además han recibido una preparación específica por parte de entidades como la Fiscalía de Seguridad Vial, la Guardia Civil y la propia DGT para comprender minuciosamente las secuelas físicas, emocionales y jurídicas derivadas de los accidentes de circulación.

Esta preparación resulta fundamental para gestionar situaciones de extrema fragilidad en las que las víctimas suelen llegar bloqueadas o frustradas tras recorrer diversas instituciones sin obtener respuestas claras. Además de la contención emocional, la plataforma satisface una demanda prioritaria: la orientación legal especializada en atestados, indemnizaciones o procedimientos penales, aspectos altamente complejos que escapan al conocimiento del ciudadano común en un momento de shock.

Cobertura multiidioma, soporte digital y seguimiento prolongado

Disponible de 8:00 a 21:00 horas los 365 días del año y con capacidad de respuesta en 50 idiomas, el 018 diversifica su acceso mediante WhatsApp (645 713 823), correo electrónico (victimastrafico@dgt.es) y formulario web. Aunque no constituye un servicio de terapia continuada ni de defensa jurídica particular, orienta con precisión sobre los pasos a seguir y facilita la contención psicológica en situaciones de crisis inmediata.

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Debido a la naturaleza traumática de estos sucesos, el servicio ofrece un seguimiento proactivo mensual durante un año para los casos más graves que así lo autoricen. De este modo, la iniciativa busca consolidarse como un soporte permanente para garantizar la dignidad de quienes han visto transformadas sus vidas en la carretera.