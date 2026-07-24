Un hombre es detenido por hacerse pasar por otra persona en el examen teórico de conducir

Un hombre de 36 años fue detenido en Plasencia después de ser sorprendido mientras realizaba el examen teórico del permiso de conducir en nombre de otra persona. Para intentar acreditar la identidad del verdadero aspirante, presentó un documento falso.

Los hechos ocurrieron este pasado viernes, 17 de julio, durante una de las pruebas celebradas en la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico en Plasencia. Los agentes que supervisaban el examen sospecharon del participante y le solicitaron su documentación.

Tras realizar varias comprobaciones, confirmaron que el documento presentado era falso y que el hombre estaba suplantando la identidad de otra persona para que esta pudiera superar de manera fraudulenta la prueba teórica del permiso de la clase B, según ha informado la Guardia Civil.

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito de usurpación del estado civil. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

La actuación permitió evitar que una persona consiguiera o recuperara el permiso de conducción sin acreditar los conocimientos necesarios sobre las normas de circulación y la seguridad vial.

Penas de prisión y multa

La Guardia Civil recuerda que este tipo de hechos también puede ser investigado como un delito de falsedad documental, castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión y multas de seis a doce meses.

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Además, cuando la conducta supone un grave riesgo para la circulación, puede conllevar un delito contra la seguridad vial, con penas de entre seis meses y dos años de prisión o multas de doce a veinticuatro meses.

Fuente: El Periódico de Extremadura