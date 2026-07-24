Plan Auto+
Cómo calcular las ayudas que te tocan del nuevo Plan Auto+, paso a paso
El Real Decreto que pone en marcha el programa de ayudas ya está publicado en el BOE y, por lo tanto, ya se pueden solicitar.
El Real Decreto que activa el reparto de las ayudas a la adquisición de vehículos electrificados ya está publicado en el BOE. Ya se pueden empezar a tramitar las solicitudes al Plan Auto+, que cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros y que cubre de manera retroactiva las compras desde el pasado 1 de enero de 2026.
Pero ¿cómo saber cuánta ayuda corresponde a cada comprador? Al contrario que con el Plan Moves, en el Plan Auto+ hay un máximo fijado para cada compra y para llegar a ese 100% hay que ir cumpliendo requisitos que suman diferentes porcentajes de la cuantía total.
Cómo se consiguen los 4.500 euros de ayudas del Plan Auto+
En el caso de los turismos, las ayudas del Plan Auto+ serán de máximo 4.500 euros. Los criterios que dictaminan la consecución de esa cuantía son tres: grado de electrificación, precio y la producción en la Unión Europea del coche.
El primer paso es distinguir entre un coche eléctrico o de pila de combustible y uno híbrido enchufable o de autonomía extendida. El primer grupo de motores recibirá un 50% de esa cantidad total, es decir, 2.250 euros. El segundo, los PHEV y REEV, reciben solo el 25%, 1.125 euros.
El segundo paso es saber en qué rango de precio se mueve el coche. Un coche de máximo 35.000 euros (antes de impuestos y descuentos), ganará otro 25%, 1.125 euros. Si el coche está entre los 35.000 y los 45.000 euros, solo obtendrá un 15% más, 675 euros. Los coches que superen los 45.000 euros quedarán automáticamente excluidos de las ayudas.
El tercer paso es el criterio europeo, que premia a los turismos de fabricación en la Unión Europea. Así, en el caso de que el coche esté ensamblado o fabricado en la UE, se conseguirá otro 15%. Si, además, la batería está también ensamblada en la Unión Europea, se otorgará el 10% restante.
Cuánto suman las ayudas del Plan Auto+
Con esta información en la mano, solo queda sumar. Por ejemplo, quien compre un coche eléctrico por debajo de 35.000 euros y fabricado en la UE se llevará los 4.500 euros de ayuda. En cambio, quien compre un eléctrico de 40.000 euros, a mismas condiciones de fabricación, solo recibirá 4.050 euros. Si se pierden los porcentajes del criterio europeo, el comprador de un eléctrico de menos de 35.000 euros conseguiría 3.375 euros.
En el caso de comprar un coche híbrido enchufable, la ayuda del Plan Auto+ se quedaría en 3.375 euros si cuesta menos de 35.000 euros y está fabricado en la UE; en 2.925 euros con los mismos criterios pero por encima de los 35.000 euros; y en ambos casos se perderían 1.125 euros de no estar fabricado o ensamblado en la UE.
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