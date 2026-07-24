Multas
Estos son los 50 radares que más pueden multarte este verano
Te traemos la lista detallada de todos los radares que más sanciones pueden ponerte estas vacaciones en las carreteras españolas
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La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta con casi 800 radares fijos de velocidad distribuídos por nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas que utilizan eventualmente.
La mayoría de personas conoce la posición de los radares fijos, e incluso están señalizados por la DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te contaremos dónde están los 50 que más multas pueden ponerte este verano.
Tipos de radares
De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:
- Pórticos: Son el tipo de radar “tradicional”. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta.
- Postes: Se ubican en el lateral de las carreteras y en su mayoría funcionan igual que los pórticos, aunque también existen con tecnología láser.
- Cabinas laterales: Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada.
- Vehículos: Pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento y se suelen instalar en vehículos patrulla.
- Trípode: Son como los de los vehículos, pero sin estar dentro del coche.
- De tramo: Estos radares cuentan con dos o más cámaras de visión artificial, que calculan la velocidad media del vehículo en un tramo concreto.
Los 50 radares que más multan
Si este verano vas a desplazarte mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más multas pueden ponerte en todo el territorio nacional:
- Valencia (A-7, P.K. 326) con 90.766 denuncias
- Alicante (CV-905, P.K. 7) con 72.557 denuncias
- Navarra (A-15, P.K. 127) con 67.445 denuncias
- Sta. Cruz de Tenerife (TF-2, P.K. 1) con 49.641 denuncias
- Málaga (A-7, P.K. 968) con 45.050 denuncias
- Madrid (M-40, P.K. 52) con 43.500 denuncias
- Málaga (A-7, P.K. 246) con 42.088 denuncias
- Cádiz (A-381, P.K. 74) con 36.925 denuncias
- Ciudad Real (A-4, P.K. 230) con 32.041 denuncias
- Madrid (M-40, P.K. 20) con 31.175 denuncias
- Alicante (A-77A, P.K. 0) con 30.742 denuncias
- Zamora (A-52, P.K. 99) con 30.301 denuncias
- Almería (AL-3117, P.K. 14) con 29.910 denuncias
- Valencia (CV-410, P.K. 2) con 29.530 denuncias
- Alicante (A-70, P.K. 4) con 29.488 denuncias
- Balears (Illes) (EI-600, P.K. 9) con 28.502 denuncias
- Madrid (M-14, P.K. 0) con 28.306 denuncias
- Cádiz (A-7, P.K. 1107) con 28.091 denuncias
- Valladolid (N-601, P.K. 170) con 28.076 denuncias
- Valencia (A-3, P.K. 323) con 25.869 denuncias
- Alicante (CV-86, P.K. 3) con 24.732 denuncias
- Sevilla (SE-30, P.K. 10) con 23.740 denuncias
- Granada (A-92, P.K. 256) con 23.447 denuncias
- Burgos (A-1, P.K. 234) con 22.518 denuncias
- León (A-66, P.K. 160) con 22.298 denuncias
- Valencia (V-21, P.K. 13) con 22.216 denuncias
- Córdoba (A-4, P.K. 417) con 21.792 denuncias
- Valencia (V-23, P.K. 3) con 20.493 denuncias
- Málaga (MA-20, P.K. 10) con 20.320 denuncias
- Madrid (A-4, P.K. 13) con 19.957 denuncias
- Asturias (N-634, P.K. 292) con 19.062 denuncias
- Cantabria (A-8, P.K. 144) con 18.783 denuncias
- Cuenca (A-3, P.K. 156) con 18.727 denuncias
- Valencia (A-3, P.K. 303) con 17.405 denuncias
- Castellón (AP-7, P.K. 446) con 17.220 denuncias
- Guadalajara (A-2, P.K. 55) con 17.029 denuncias
- Castellón (AP-7, P.K. 390) con 16.555 denuncias
- Sevilla (A-92, P.K. 83) con 16.141 denuncias
- Las Palmas (GC-1, P.K. 42) con 15.927 denuncias
- Asturias (A-66, P.K. 14) con 15.925 denuncias
- Asturias (A-66, P.K. 23) con 15.916 denuncias
- Almería (A-1050, P.K. 2) con 15.855 denuncias
- Ciudad Real (A-4, P.K. 135) con 15.783 denuncias
- Toledo (A-4, P.K. 67) con 15.288 denuncias
- Alicante (A-70, P.K. 86) con 14.616 denuncias
- Cantabria (A-67, P.K. 187) con 14.405 denuncias
- Segovia (A-1, P.K. 125) con 14.329 denuncias
- Valencia (V-31, P.K. 6) con 14.148 denuncias
- León (A-6, P.K. 347) con 14.143 denuncias
- A Coruña (AG-55, P.K. 11) con 14.052 denuncias
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