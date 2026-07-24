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Estos son los 50 radares que más pueden multarte este verano

Te traemos la lista detallada de todos los radares que más sanciones pueden ponerte estas vacaciones en las carreteras españolas

Estos son los 50 radares que más pueden multarte este verano

Estos son los 50 radares que más pueden multarte este verano / EPC

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta con casi 800 radares fijos de velocidad distribuídos por nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas que utilizan eventualmente. 

La mayoría de personas conoce la posición de los radares fijos, e incluso están señalizados por la DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te contaremos dónde están los 50 que más multas pueden ponerte este verano.

Tipos de radares

De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:

  • Pórticos: Son el tipo de radar “tradicional”. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta.
  • Postes: Se ubican en el lateral de las carreteras y en su mayoría funcionan igual que los pórticos, aunque también existen con tecnología láser
  • Cabinas laterales: Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada. 
  • Vehículos: Pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento y se suelen instalar en vehículos patrulla.
  • Trípode: Son como los de los vehículos, pero sin estar dentro del coche
  • De tramo: Estos radares cuentan con dos o más cámaras de visión artificial, que calculan la velocidad media del vehículo en un tramo concreto.

Los 50 radares que más multan

Si este verano vas a desplazarte mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más multas pueden ponerte en todo el territorio nacional:

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  3. Navarra (A-15, P.K. 127) con 67.445 denuncias
  4. Sta. Cruz de Tenerife (TF-2, P.K. 1) con 49.641 denuncias
  5. Málaga (A-7, P.K. 968) con 45.050 denuncias
  6. Madrid (M-40, P.K. 52) con 43.500 denuncias
  7. Málaga (A-7, P.K. 246) con 42.088 denuncias
  8. Cádiz (A-381, P.K. 74) con 36.925 denuncias
  9. Ciudad Real (A-4, P.K. 230) con 32.041 denuncias
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  18. Cádiz (A-7, P.K. 1107) con 28.091 denuncias
  19. Valladolid (N-601, P.K. 170) con 28.076 denuncias
  20. Valencia (A-3, P.K. 323) con 25.869 denuncias
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  23. Granada (A-92, P.K. 256) con 23.447 denuncias
  24. Burgos (A-1, P.K. 234) con 22.518 denuncias
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