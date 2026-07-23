El verdadero propósito de las asas del coche que casi ningún conductor utiliza de forma correcta

El habitáculo de los vehículos modernos está repleto de pequeños componentes diseñados minuciosamente para mejorar la ergonomía y reducir el cansancio físico durante los trayectos. Desde los compartimentos portaobjetos hasta las viseras solares, cada elemento tiene una razón de ser específica para mitigar la fatiga. La verdadera comodidad en carretera se logra a través de estos accesorios que, aunque a menudo pasan desapercibidos, resultan fundamentales para garantizar un viaje agradable y fluido.

Sin embargo, existe un accesorio en particular que lleva décadas siendo incomprendido por la mayoría de los usuarios. Se trata de las agarraderas de plástico situadas sobre las ventanillas laterales, un elemento cotidiano al que casi todo el mundo atribuye una utilidad equivocada y cuyo verdadero propósito de diseño es prácticamente desconocido para el gran público.

Mitos sobre la utilidad de las agarraderas

La creencia popular dicta que estas manijas sirven únicamente para que los pasajeros se sujeten cuando se circula a gran velocidad o por carreteras con curvas pronunciadas, evitando así el balanceo del cuerpo. Del mismo modo, es muy común ver a usuarios que aprovechan los pequeños ganchos que suelen incorporar para colgar perchas o ropa, a pesar de que el movimiento del coche hace que no sea el lugar más seguro para transportar estos objetos.

Utilizar estos agarres para colgar elementos o viajar con la mano apoyada en ellos de forma constante puede ser peligroso en caso de siniestro. Si ocurre un accidente con vuelco, llevar los dedos colocados en el tirador aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves por aplastamiento, a lo que se suma el peligro de que los airbags laterales o de cortinilla causen daños en brazos y manos al desplegarse con fuerza.

La ayuda definitiva para entrar y salir del vehículo

La función principal por la que los ingenieros diseñaron estas piezas es facilitar el acceso y la salida del vehículo, aportando un punto de apoyo crucial para personas mayores o con movilidad reducida. Este soporte resulta de enorme utilidad en turismos con suspensiones muy bajas o en modelos de tres puertas donde el espacio de acceso es más estrecho, razón por la cual este tirador no suele instalarse en la puerta del conductor, quien ya dispone del volante para apoyarse.

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Además, estas manijas esconden un mecanismo muy práctico que suele pasar desapercibido para la mayoría de las personas. En los extremos de cada asa existen unas pequeñas pestañas móviles que, al desplegarse hacia abajo, actúan como topes físicos para bloquear el asidero y mantenerlo en una posición fija y abierta, lo que facilita enormemente su uso sin que la pieza vuelva a replegarse automáticamente por la tensión de sus muelles.