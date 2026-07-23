Silence lidera el mercado de ‘nanocars’ y motos eléctricas en España

Silence, la marca de movilidad eléctrica de ACCIONA cerró el primer semestre de 2026 consolidando su posición de liderazgo en el mercado español de vehículos eléctricos ligeros (L6e y L7e).

Entre enero y junio de 2026, vendió 1.179 scooters eléctricos (+78,4%), según los últimos datos publicados por la patronal del sector, ANESDOR, lo que representa una cuota de mercado del 42,6%. Durante el mismo periodo, el mercado nacional de este segmento registró un descenso del 1,4%.

Silence S01 / Silence

Por modelos, las Silence S01 y la S01 Plus ocuparon la primera y cuarta posición por ventas totales, respectivamente, entre los modelos eléctricos más vendidos del país. La nueva Silence S02 ya es el segundo scooter eléctrico más vendido en España. En junio se lanzó la versión L1e, limitada a 45 km/h y accesible desde los 15 años con licencia AM. Con estas cifra Silence lleva ocho años como líder nacional del mercado de dos ruedas.

Por su parte, el Silence S04 se mantuvo como líder de matriculaciones en el segmento de los microcoches eléctricos, posición que ostenta desde hace nueve meses. En mayo fue, por primera vez, líder en la venta de modelos en sus categorías (L6 y L7), incluidos los modelos con motor de combustión.

Durante el primer semestre, el S04 Ligero registró 304 matriculaciones y alcanzó una cuota del 24,4%. Sumando las versiones L6e y L7e, Silence comercializó 384 unidades, con una cuota del 30,8% (+204,8%). El avance se produce en un contexto de crecimiento del mercado español de microcoches, que creció en un 55,6% durante el primer semestre.

Desde junio, el S04 incorpora un nuevo configurador online que permite personalizar distintos elementos estéticos del vehículo, ampliando las opciones de configuración disponibles para los clientes.

Silence S04 / Silence

Expansión europea

La evolución registrada en España se acompaña de un avance de la compañía en otros mercados europeos.

En Italia, Silence se situó como la segunda marca del mercado de scooters eléctricos durante el primer semestre, con 377 matriculaciones y una cuota del 11,7%. Asimismo, ocupa la cuarta posición en el mercado de microcoches, donde el S04 registró 328 matriculaciones.

En Francia, la compañía alcanzó la cuarta posición en el mercado de scooters eléctricos, con 207 matriculaciones y una cuota del 9,9%.

Los vehículos de Silence cuentan con una tecnología propia basada en baterías comunes para todos sus vehículos, extraíbles e intercambiables en la red de intercambio de baterías de ACCIONA. El sistema permite sustituir una batería descargada por otra completamente cargada en aproximadamente 30 segundos, facilitando el uso intensivo de los vehículos tanto por clientes particulares como por flotas profesionales.

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La compañía cuenta con más de 200 estaciones en España y continúa ampliando su red en Francia, donde dispone de 20 estaciones.