Renault acelera en la primera mitad de 2026 impulsada por la electrificación y el empuje internacional

Ivan Segal, vicepresidente de Ventas Globales y Operaciones de Renault, ha presentado los resultados comerciales correspondientes al primer semestre de 2026. Las cifras confirman la trayectoria ascendente que la compañía viene construyendo en los últimos cuatro años, registrando un total de 829.518 vehículos vendidos en todo el mundo, lo que supone un incremento del 2,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el mercado europeo, la marca ha crecido un 2,6% en la suma de turismos y vehículos comerciales ligeros, destacando especialmente el comportamiento del norte de Europa, donde las entregas se dispararon un 14,0%. Este impulso en el Viejo Continente responde directamente a la denominada "estrategia de dos piernas" (combinando eléctricos puros e híbridos), que ha permitido que prácticamente dos tercios de las ventas de turismos de Renault (66,3%) correspondan ya a modelos electrificados:

Aceleración eléctrica (EV): Las ventas de vehículos 100% eléctricos de la marca aumentaron un 63,2% en Europa, superando con creces el ritmo de crecimiento del propio mercado.

Las ventas de de la marca aumentaron un en Europa, superando con creces el ritmo de crecimiento del propio mercado. Dominio híbrido (HEV): Los modelos híbridos convencionales representan ya el 38,5% de las ventas de turismos de Renault en Europa, situando a la firma como el segundo fabricante líder en este mercado.

Los modelos híbridos convencionales representan ya el de las ventas de turismos de Renault en Europa, situando a la firma como el en este mercado. Fortaleza en comerciales (LCV): Las ventas de furgonetas y vehículos comerciales aumentaron un 11,7% hasta alcanzar las 135.700 unidades, impulsadas por un crecimiento del 48% en las versiones 100% eléctricas y con el Renault Master coronándose como líder absoluto en la categoría de furgones grandes.

Renault ha crecido un 2,6% en la suma de turismos y vehículos comerciales ligeros, destacando especialmente el comportamiento del norte de Europa, donde las entregas se dispararon un 14,0% / Renault

Expansión internacional y hoja de ruta del plan 'futuREady' 2030

Más allá de las fronteras europeas, Renault continúa reforzando su huella global tras comercializar 296.000 vehículos (+2,8%) en sus mercados internacionales.

El comportamiento ha sido especialmente llamativo en países como la India, donde las matriculaciones se dispararon un 61,2% (25.845 unidades), seguido por avances muy significativos en Turquía (+25,7%), México (+16,3%), Marruecos (+11,8%) y Brasil (+5,3%).

Estos resultados afianzan los cimientos para alcanzar las metas fijadas en su visión futuREady con horizonte en 2030, un plan estratégico que busca sostener el crecimiento rentable sobre tres pilares fundamentales:

Alcanzar más de 2 millones de unidades vendidas al año a nivel global.

a nivel global. Conseguir que el 50% de las ventas totales se realicen fuera de Europa.

se realicen fuera de Europa. Lograr un catálogo 100% electrificado en Europa y un 50% en el resto del mundo.

De cara a la segunda mitad de 2026, la compañía prevé mantener este dinamismo gracias a una intensa oleada de lanzamientos que incluye el despliegue comercial del Twingo E-Tech eléctrico, la llegada del R4 E-Tech eléctrico Plein Sud, la apertura de pedidos del Megane E-Tech actualizado, el debut del nuevo Clio 6 y la presentación en septiembre del nuevo pick-up Niagara, destinado a impulsar el crecimiento en América Latina.