Range Rover GT: así será el nuevo modelo eléctrico que abre una nueva etapa para la marca

Range Rover ya tiene listo un nuevo integrante para su gama: el Range Rover GT, un modelo que se convertirá en el quinto miembro de la familia y que llegará con una propuesta diferente a la de cualquiera de sus compañeros de catálogo. Su objetivo es combinar el refinamiento y el confort de un gran turismo con las capacidades todoterreno que siempre han caracterizado a los Range Rover.

Más allá del propio lanzamiento, el GT supone un paso importante para el fabricante porque será el primer Range Rover desarrollado sobre la nueva plataforma EMA (Electrified Modular Architecture). Esta arquitectura ha sido diseñada para vehículos electrificados y permitirá a la marca ofrecer inicialmente una versión 100% eléctrica, aunque también está preparada para incorporar variantes híbridas completas en el futuro. El modelo se fabricará en la planta de Halewood (Reino Unido), donde compartirá línea de producción con vehículos de combustión e híbridos.

Range Rover GT. / Range Rover

Con este movimiento, Range Rover amplía su gama en un momento en el que el segmento premium acelera su electrificación. La marca no busca crear un SUV deportivo al uso, sino un modelo pensado para recorrer largas distancias con el máximo confort, apoyándose en un sistema de propulsión eléctrico, un elevado nivel de refinamiento y un habitáculo diseñado para reducir el ruido visual y acústico, parafraseando al Managing Director de Range Rover, Martin Limpert.

El Range Rover más avanzado en tecnología

Precisamente el interior es uno de los aspectos en los que más ha trabajado la compañía. El salpicadero apuesta por un diseño mucho más limpio, con una nueva pantalla central, una instrumentación digital independiente y salidas de aire integradas prácticamente invisibles.

Range Rover GT. / Range Rover

También incorpora nuevos materiales y un planteamiento orientado a crear un ambiente más relajado para los ocupantes, con especial atención al espacio disponible en las plazas traseras.

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Range Rover GT. / Range Rover

Aunque Range Rover todavía no ha desvelado las especificaciones técnicas ni la fecha de lanzamiento, los prototipos ya están completando las últimas pruebas en carretera. La marca asegura que el GT será el Range Rover más orientado al uso sobre asfalto y, al mismo tiempo, el más avanzado desde el punto de vista tecnológico de toda su historia. Los primeros detalles definitivos se conocerán antes de que termine el año.