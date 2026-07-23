El Mercedes-Maybach GLS 680 eleva el lujo y la potencia a niveles extremos

El Mercedes-Maybach GLS se actualiza para seguir ocupando el extremo más lujoso de la gama SUV de la marca. El modelo llegará a Europa con un diseño revisado, más potencia, una suspensión capaz de anticiparse al estado del firme y un habitáculo que pone el foco en el aislamiento, los pasajeros traseros y la digitalización. Los pedidos se abrirán durante el verano de 2026, aunque todavía no se ha comunicado el precio.

Mercedes-Maybach GLS / Mercedes-Maybach

El cambio más visible está en el frontal, donde la parrilla específica de Mercedes-Maybach estrena un contorno iluminado y, por primera vez en un GLS, integra la inscripción Maybach también iluminada. Los faros Digital Light incorporan detalles en oro rosa, mientras el paragolpes y las tomas de aire reciben elementos propios. En algunos mercados también podrá iluminarse la estrella situada sobre el capó.

La zaga adopta un portón rediseñado y nuevos pilotos con motivos tridimensionales en forma de estrella. La gama de pinturas suma dark petrol no metalizado, Manufaktur patagonia red metalizado y una combinación bicolor dark petrol no metalizado con verde silver metalizado. También habrá llantas de 22 pulgadas y unas forjadas de 23 pulgadas cuya estrella central permanece vertical mientras la rueda gira.

Mercedes-Maybach GLS / Mercedes-Maybach

La versión Progressive Night Series utiliza cromo oscuro, estribos acabados en aluminio anodizado oscuro y llantas específicas de 23 pulgadas. Los estribos eléctricos se despliegan en menos de un segundo al abrir una puerta, cuentan con iluminación LED y proyectan un emblema sobre el suelo.

Más confort para quienes viajan detrás

El interior incorpora el MBUX Superscreen, formado por tres pantallas de 12,3 pulgadas situadas bajo una misma superficie de cristal. El sistema utiliza MB.OS, admite actualizaciones inalámbricas y ofrece más de 40 aplicaciones. El asistente de voz combina funciones de Microsoft y Google, entre ellas ChatGPT, Bing Search y Gemini.

Plazas traseras del Mercedes-Maybach GLS / Mercedes-Maybach

Los pasajeros traseros disponen de dos pantallas Full HD de 11,6 pulgadas, mandos independientes y cámaras para realizar videollamadas durante el trayecto. Los Executive Seats añaden masaje para las pantorrillas, mientras los asientos delanteros estrenan una función de masaje por vibración integrada en la banqueta.

Entre las opciones aparecen un nuevo cuero napa Maybach Exclusive en marrón haya y beige macchiato, madera de nogal marrón de poro abierto y un tejido plata y negro con patrón de diamante. El compartimento refrigerado situado entre los asientos posteriores tiene capacidad para dos botellas de 0,75 litros.

El sistema de sonido Burmester 3D con Dolby Atmos pasa a tener 15 altavoces y un amplificador de 710 vatios. El habitáculo también recibe más material aislante en el túnel de transmisión, el mamparo del motor y diferentes cavidades de la carrocería, cambios que buscan reducir el ruido procedente de la mecánica, la carretera y el viento.

Copas en el Mercedes-Maybach GLS / Mercedes-Maybach

Un sistema de filtrado multietapa renueva el aire interior aproximadamente cada 90 segundos. Utiliza un filtro eléctrico para ionizar las partículas finas y un prefiltro encargado de retener las de mayor tamaño antes de que entren en el habitáculo.

V8 electrificado y suspensión predictiva

El Mercedes-Maybach GLS 680 monta una evolución del V8 biturbo electrificado con sistema mild hybrid de 48 voltios. Entrega 603 CV, añade un impulso eléctrico de 17 kW y alcanza 850 Nm de par. La marca también ha revisado la dirección, ahora con una relación más directa, y ha incorporado dos ejes de equilibrado para reducir las vibraciones.

El consumo combinado anunciado se sitúa entre 13,4 y 13,7 l/100 km, con unas emisiones de CO₂ de entre 304 y 312 g/km. Le corresponde la clase de emisiones G.

La suspensión neumática Airmatic utiliza información Car-to-X procedente de otros vehículos Mercedes-Benz para ajustar la amortiguación antes de pasar por irregularidades detectadas en la carretera. La utilidad de este sistema tiene sentido especialmente en un coche planteado para cuidar a quienes ocupan las plazas posteriores (valoración propia).

Como opción, E-Active Body Control analiza la conducción 1.000 veces por segundo y controla cada rueda de forma individual. En el modo Curve, la carrocería puede inclinarse hasta tres grados hacia el interior de la curva para reducir las fuerzas laterales que sienten los ocupantes.

El equipamiento de asistencia incluye diez cámaras, cinco radares y doce sensores ultrasónicos. En Europa será de serie MB.DRIVE Standard con Distronic, mientras MB.Drive Assist Pro ofrecerá asistencia urbana de nivel SAE 2 en los mercados donde esté disponible. El conductor deberá mantener la supervisión y seguirá siendo responsable del vehículo.

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El sistema de aparcamiento puede detectar plazas en diagonal o sin líneas pintadas, maniobrar a un máximo de 5 km/h y reproducir marcha atrás los últimos 150 metros recorridos. El nuevo Mercedes-Maybach GLS se fabrica en Tuscaloosa, Alabama, con un equipo específico encargado de completar a mano buena parte de sus acabados interiores.